Takiej walki jeszcze w Polsce nie było. Szaleństwo na Clout MMA!

Choć Denis Labryga walczy przede wszystkim na galach freakowych, to nie ma wątpliwości, że może się także mierzyć z zawodowcami. Olbrzym z WCA Fight Club wygrał pięć walk, które stoczył, a pod koniec października pokonał nawet zawodowca - Kamila Mindę.

Obecnie leczy kontuzjowane kolano, więc nie jest w stanie się bić. Ale Natan Marcoń, niezwykle kontrowersyjny uczestnik gal freakowych, tak mu zaszedł za skórę, że Labryga postanowił się zgodzić na walkę, pomimo kontuzji. Choć będzie to starcie na nietypowych zasadach.

- Będziemy siedzieć na krześle przy stole i jedną ręką będziemy się trzymali drążka, a drugą będziemy się na******ć. Widzę to w jedną stronę. Jedna bomba i Natan idzie do spania - wyjaśnił Labryga.

Ale wyjaśnijmy szersze tło tej szalonej walki. Denis „Bad Boy" Załęcki zawalczy z Patrykiem „Wielki Bu" Masiakiem. Jeśli Załęcki po tej walce - zdaniem lekarzy - będzie w stanie znowu wejść do klatki, to zawalczy z Natanem. Jeśli Załęcki nie będzie dysponowany, to zamiast Denisa Załęckiego, pojawi się Denis Labryga. Słowem, witamy w świecie freak fightów.

