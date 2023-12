Pamiętacie "Bombardiera"? Przegrał z Pudzianowskim, a teraz wrócił do korzeni [WIDEO]

Polscy kibice doskonale kojarzą "Bombardiera", bo najpierw efektownie został znokautowany przez Mariusza Pudzianowskiego, a później odbił się kilkoma łatwymi wygranymi na galach freakowych. Serigne Ousmane Dia jednak na chwilę porzucił MMA, by wrócić do swoich korzeni, czyli do Laamb, a więc senegalskich zapasów, w których był królem. Ale to nie był udany powrót.

