Najman sensacyjnie ogłasza. Wyzwał byłego reprezentanta Polski. "I mu wpier***"

Marcin Najman w przeszłości był pięściarzem i kickboxerem, ale szerszej publiczności dał się poznać przez mieszane sztuki walki. Na KSW 12 stoczył pojedynek z Mariuszem Pudzianowskim, który przegrał w 43 sekundy. Później pojawiał się w klatce wielokrotnie i przegrywał pojedynki. W ostatnich latach można go oglądać w freak fightach, gdzie został samozwańczym "cesarzem".

Podczas ostatniej gali Clout MMA 2 Najman stoczył dwa pojedynki - najpierw przegrał z Piotrem "Lizakiem" Lizakowskim po jednogłośnej decyzji sędziów, a potem przez dyskwalifikację z Adrianem Ciosem. 44-latek nie zgodził się z decyzją federacji i złożył protest ws. walki z Ciosem, ale został on odrzucony. Były pięściarz jeszcze w tym roku ponownie pojawi się w oktagonie. Już 29 grudnia w warszawskim studiu Polsatu zmierzy się w rewanżu z Adrianem Ciosem. To będzie piąty pojedynek z udziałem Najmana w 2023 roku.

Marcin Najman chce zawalczyć z Piotrem Świerczewskim

Przed nadchodzącą wielkimi krokami galą w stolicy Polski, Najman udzielił obszernego wywiadu "Kanałowi Sportowemu", w którym podzielił się opinią na różne tematy. Przy okazji tematyki piłkarskiej został zapytany, czy wszedłby do klatki z Piotrem Świerczewskim. - Człowieku, ku**a z jedną ręką zawiązaną - stwierdził Najman.

- Z jedną ręką, tak? - dopytywał dziennikarz. - Tak - krótko odpowiedział Najman. - Czyli możemy na przykład to publikować, że "Marcin Najman zawiąże jedną rękę i wyjdzie do walki z Piotrem Świerczewskim" - maglował dalej Najmana prowadzący Mateusz Borek. - I mu wpier***i - skwitował Najman.

- Poważnie mówisz? - upewniał się dziennikarz. - No, a dlaczego nie? - zapytań z niedowierzaniem były pięściarz. - No ja tylko pytam, bo Piotrek jednak od czasu do czasu trenuje i się rusza, walczył także z Daro Lwem i wygrał, ty też wygrałeś - zakończył temat Mateusz Borek.

W przeszłości w Kanale Sportowym były piłkarz, Piotr Świerczewski żartował, że jest "za słaby i musiałby zacząć trenować", by pokonać Najmana, ale chętnie by się z nim sprawdził. Były reprezentant Polski w lipcu wziął udział w gali Fame Friday Arsena 1, w której pokonał Dariusza "Daro Lwa" Kaźmierczuka.