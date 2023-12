Ojciec polityka KO boi się o własnego syna. "Nóż w plecy"

Kazimierz Szczerba to niezwykle utytułowany polski pięściarz. Podczas kariery sportowej czterokrotnie sięgał po mistrzostwo Polski - w wadze lekkopółśredniej (1976, 1979) oraz półśredniej (1984, 1985). Cztery razy zdobywał również srebrne medale MP. Do jego największych sukcesów należą jednak brązowy medal na IO w Montrealu (1976) oraz brąz na IO w Moskwie (1980). Po przejściu na emeryturę zajął się trenerką, a później niespodziewanie - polityką.

Kazimierz Szczerba wypowiedział się o dzisiejszej polityce. "Jazda bez trzymanki"

Synem niegdyś kultowego w Polsce pięściarza jest poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba, który ostatnio popadł w konflikt z byłym wiceszefem MSZ Piotem Wawrzykiem. - Tolerowaliście przestępcę w rządzie, bo był wam potrzebny jeden głos - powiedział podczas czwartkowych obrad Sejmu.

Jak zatem na karierę syna zapatruje się jego ojciec? - Cieszę się, że prezentuje wysokie wartości. Daje sobie radę i jakoś się spełnia w tym, co robi - przekazał w rozmowie z Interią. I choć ojciec Michała jest zadowolony z jego drogi, to zdaje sobie sprawę, jak trudny jest to zawód. - Z drugiej strony mu współczuję. Ale co zrobić? Tak sobie wybrał - dodał.

- (Śledzę politykę - red.) tylko ze względu na Michała. Inaczej bym tego nie oglądał, bo za przeproszeniem to takie... A dobra, ugryzę się w język. Powiem panu, że tylko się boję, żeby czasami ktoś synowi nie zrobił krzywdy. Czasami może za ostro się wypowiada z punktu widzenia niektórych osób. (Polityka to - red.) trochę taka jazda bez trzymanki. Przecież nawet są zdolni fabrykować oszczerstwa, przed czym później nawet ciężko się wybronić, gdy już ktoś przyklei ci łatkę. Pod tym względem współczuję Michałowi, ale mocno się zaangażował w swoją profesję i daje sobie w tym radę - wyjaśnił.

Jednocześnie uważa, że jego zawód jest bardziej niebezpieczny niż bycie pięściarzem. - Tu możesz z boku czy z tyłu dostać nóż w plecy od jakiegoś szaleńca. A boks to piękna dyscyplina. Dwie osoby w ringu, jasne zasady, jedna waga... Tylko żeby sędziowie byli uczciwi - stwierdził.

Szczerba ujawnił, jaki był największy problem Andrzeja Gołoty. "Jemu to nie pomagało"

Na koniec postanowił wypowiedzieć się na temat legendarnego Andrzeja Gołoty. Uważa, że 55-latek mógł w boksie osiągnąć dużo więcej. Był przecież doskonale wyszkolony technicznie, świetnie zbudowany, ale brakowało mu jednej rzeczy.

- Wszystko prawda, tylko problem w tym, że był słaby psychicznie. Dobrze, że Janusz Gortat zawsze go tam jakoś zmotywował i opier***. Andrzej strasznie przeżywał walki. Nie wiem, dlaczego aż tak mocno. Byliśmy kolegami w Legii. Była dobra opieka, świetni psychologowie, ale jemu nic nie pomagało. Niemniej warunki i predyspozycje miał niesamowite, żeby być absolutnym mistrzem - podsumował.