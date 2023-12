Tyson ujawnił nazwisko zawodnika, który miał najtwardszą szczękę

Mike Tyson to jeden z najwybitniejszych pięściarzy wszech czasów. Mając zaledwie 20 lat, zapisał się w historii dyscypliny, zostając mistrzem świata wagi ciężkiej. Był również pierwszym pięściarzem, który jednocześnie dzierżył tytuły WBA, WBC oraz IBF. Jego kariera została zahamowana przez wydarzenia z 1992 roku, kiedy został oskarżony o gwałt na 18-letniej Desiree Washington i trafił do więzienia (pierwotnie miał odsiedzieć sześć lat, ale został zwolniony po trzech). I choć po wyjściu na wolność odzyskał stracone tytuły, to niedługo później przegrał z Evanderem Holyfieldem pojedynek o pas WBA, a następnie rewanż, w którym został zdyskwalifikowany za... odgryzienie ucha rywalowi. Mimo że karierę zakończył dawno temu, to cały czas znajduje się w centrum zainteresowania mediów.

Mike Tyson zdradził, kto był w stanie wytrzymać jego ciosy. Wymienił tylko jedno nazwisko

Tyson postanowił przejść na emeryturę z zawodowym rekordem 50 zwycięstw oraz sześciu porażek. Poza Holyfieldem przegrywał tylko z Jamesem Douglasem, Dannym Williamsem i Kevinem McBridem, a walczył z takimi pięściarzami jak m.in. Lennox Lewis czy Andrzej Gołota. Kto zatem jako jedyny był w stanie wytrzymać jego potężne ciosy, którymi znokautował aż 42 rywali?

Nieoczekiwanie zdradził, że był to dość anonimowy Jose Ribalta, z którymi mierzył się w wieku 20 lat i posłał go na deski dopiero w 10. rundzie. "Uderzałem go wszystkim, co miałem, a on to przyjmował i wracał po więcej. Walczył ze mną w ringu ramię w ramię, a ponadto był bardzo mocny w klinczach" - powiedział w 2014 roku w rozmowie dla RingTV.

Nieco ponad 10 lat temu Tyson trafił do Polski, aby reklamować jeden z popularnych napojów energetycznych. Choć często zdarzało mu się powracać do naszego kraju, uczestnicząc w kolejnych akcjach promocyjnych, to ostatnio przyleciał do Polski w zupełnie innej sprawie. Na początku listopada odwiedził Piątnicę (miasto pod Łomżą), w której ubił interes i kupił... 100 gołębi.

57-latek ostatnią zawodową walkę stoczył w 2005 r., gdy niespodziewanie pokonał go Kevin McBride. Trzy lata temu stoczył za to walkę pokazową z Roy Jonesem Juniorem, po której miał jeszcze wrócić do ringu na starcie z popularnym Jakem Paulem. Do tej pory do pojedynku jednak nie doszło.