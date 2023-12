Pudzianowski ogłosił, kiedy zakończy karierę. "Nie żyje się wiecznie"

Mariusz Pudzianowski zdobył renomę jako najsilniejszy człowiek świata, który pięć razy wygrał mistrzostwo świata w strongmanach. Następnie spróbował swoich sił w sztukach walki. Aktualnie jest zawodnikiem KSW i w przeszłości pokonywał między innymi Michała Materlę i Łukasza "Jurasa" Jurkowskiego.

Mariusz Pudzianowski zdradził, kiedy zamierza skończyć karierę

Ostatni raz kibice widzieli go w akcji w czerwcu podczas gali XTB KSW Colosseum 2. Wówczas zmierzył się z Arturem Szpilką. Walka nie trwała jednak zbyt długo. Były strongman dobrze rozpoczął to starcie, ale został znokautowany już w drugiej rundzie. Po tym pojedynku szybko wrócił do treningów i czeka na kolejne starcie. Ma już jednak 46 lat i można się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości zakończy sportową karierę. Wypowiedział się na ten temat w rozmowie na kanale YouTube Olimp Sport Nutrition.

- Cały czas mam zapał, ale wiem, że nie żyje się wiecznie. W pewnym momencie trzeba powiedzieć sobie dosyć. Mimo że mógłbym to robić jeszcze pięć lat. Jeszcze trochę się pobawię, a potem nie wiem, co będę robił. Wiem, że przez najbliższe dwa lata będę jeszcze wchodził do klatki. A potem będę myślał, co dalej. Chce mi się tak samo, jak 20 lat temu. Jest ten sam zapał - powiedział.

Kiedy możemy spodziewać się powrotu Pudzianowskiego do walki? Ostatnio pojawiły się informacje, że 46-latek może przenieść się do organizacji Fame MMA. Zdaniem Fame MMA News Pudzianowski miałby zawalczyć już na inauguracyjnej 20. gali tej federacji, która odbędzie się 10 lutego w Krakowie w Tauron Arenie. Obecnie nie wiadomo jednak, kto mógłby być jego rywalem.