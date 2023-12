A jednak! Sensacyjne wieści o Pudzianowskim. To byłby hit

Podczas czerwcowej gali XTB KSW Colosseum 2 Mariusz Pudzianowski został ciężko znokautowany przez Artura Szpilkę, który dopiero co rozpoczyna karierę w mieszanych sztukach walki. Wcześniej 46-latek mierzył się m.in. Mamedem Chalidowem, którego wyższość musiał uznać po niecałych dwóch minutach. Mimo to "Pudzian" jest legendą KSW. W przeszłości pokonywał doświadczonych zawodników, takich jak chociażby Michał Materla czy Łukasz "Juras" Jurkowski. Po porażce ze Szpilką Pudzianowski odpoczął, po czym powrócił do treningowego rygoru.

Zaskakujące doniesienia ws. Mariusza Pudzianowskiego. Może wystąpić na gali Fame MMA

Okazuje się, że w najbliższym czasie znów możemy zobaczyć Mariusza Pudzianowskiego w oktagonie. Tym razem jednak nie na gali KSW, a freak fightowej organizacji Fame MMA, w której oprócz internetowych celebrytów pojawiają się także byli lub obecni sportowcy. Według informacji przekazanych przez Fame MMA News 46-latek może być bohaterem spektakularnego transferu w sportach walki. Źródło to twierdzi, że Pudzianowski ma zawalczyć na jubileuszowej 20. gali Fame MMA.

Jak na razie nie wiadomo, kto mógłby być przeciwnikiem "Pudziana" w freak fightowym pojedynku. Jedno jest pewne - nawet gdyby były strongman faktycznie wystąpił na gali Fame MMA, z pewnością nie uczestniczyłby w rynsztokowych konfliktach, które pokazywane są na konferencjach promujących wydarzenie. Jaką opinię nt. takiej odsłony sportu ma Mariusz Pudzianowski?

- Nie krytykuję organizacji freakowych, bo tam też są zawodnicy, którzy się biją. Jedyne, co mnie w tym wszystkim irytuje, to mięso, które jest rzucane, to szambo, które jest tam wylewane. Często ogląda to młodzież, którą rodzice się nie zajmują. Ona szuka przykładów, wzorców. Śledzą to i łapią to wszystko, a to w mojej opinii nie jest dobre - mówił wielokrotny mistrz świata strongmanów pod koniec 2022 roku przed kamerami Viaplay.

Mówi się, że "wypożyczenie" Pudzianowskiego do Fame MMA jest możliwe ze względu na to, iż do KSW "wypożyczony" został Tomasz Adamek. Przypomnijmy, były mistrz świata IBF w wadze junior ciężkiej podpisał kontrakt z freak fightową organizacją, jednak w międzyczasie udało się zaplanować jego walkę z Mamedem Chalidowem, która odbędzie się na gali KSW. W przypadku "Pudziana" schemat ten mógłby zadziałać w drugą stronę.