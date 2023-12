Błachowicz przekazał złe wieści po operacji. Niestety

20 stycznia 2024 roku na gali UFC w Toronto miało dojść do rewanżowej walki Jana Błachowicza z Aleksandarem Rakiciem. Pierwsze starciu obu panów odbyło się w maju 2022 roku podczas gali UFC on ESPN 36. Błachowicz wygrał przed czasem w trzeciej rundzie, gdy Austriak doznał kontuzji kolana i od tamtego czasu nie pojawił się w oktagonie. Z kolei Błachowicz stoczył dwie walki - w grudniu ubiegłego roku zremisował z Magomedem Ankalajewem, a pod koniec lipca przegrał na punkty z Alexem Pereirą.

Jan Błachowicz poszedł "pod nóż" wcześniej niż planował

Na początku grudnia Jan Błachowicz przekazał, że do rewanżu nie dojdzie w pierwotnie planowanym terminie. - Rakić niech się cieszy, że tak się stało. Uniknie drugi raz połamania i nie będzie musiał płakać po walce po raz kolejny. Mam zwyrodnienia na barkach, które są już długo. Do tej pory to były tylko dolegliwości bólowe - mówił wtedy Błachowicz w rozmowie z TVP Sport. Pierwotnie operacja miała odbyć się w styczniu, ale udało się ją przeprowadzić jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia.

- Pierwszy bark zoperowany. Niestety, przy jednym było zbyt dużo pracy i nie udało się zoperować dwóch na raz. Niedługo kolejna operacja. Będę musiał trochę dłużej poczekać na powrót. Życzę wszystkim Wesołych Świąt! - napisał Błachowicz w mediach społecznościowych.

Można spodziewać się, że druga operacja odbędzie się na początku przyszłego roku. Błachowicz poinformował na Instagramie przed kilkoma dniami, że po operacji będzie musiał odczekać minimum dwa tygodnie, zanim rozpocznie rehabilitację, która potrwa dwa miesiące. Kiedy więc wróci do oktagonu? Wydaje się, że 40-latek będzie celował w drugą połowę 2024 roku, żeby ponownie założyć rękawice.