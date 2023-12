Michalczewski nie wytrzymał. Nokaut. Już nie może na to patrzeć

Federacje freak fightowe na początku skupiały się na walkach internetowych celebrytów, ale z czasem do wszelkich organizacji dołączyli sportowcy i przedstawiciele sportów walki, w tym boksu. W końcu w oktagonie gościli Kamil Łaszczyk, Albert Sosnowski czy Maciej Sulęcki, a w przyszłym roku spodziewać można się debiutu Tomasza Adamka.

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Głośno freak fighty swego czasu krytykował Krzysztof Włodarczyk, ale po pewnym czasie sam został ogłoszony jako zawodnik Fame MMA. Ostatecznie nic z tego nie wyszło i m.in. po interwencji jego promotora Andrzeja Wasilewskiego "Diablo" nie pojawił się w oktagonie.

Dariusz Michalczewski dosadnie o freak fightach. "Nie mają pojęcia"

Teraz stanowczą opinię nt. freak fightów wyraził inny były mistrz świata w boksie - Dariusz Michalczewski. W rozmowie z portalem Meczyki.pl nie gryzł się w język, komentujące ostatnie zdarzenia na tego typu galach. - Jak dostaję powtórki od kogoś, to sobie obejrzę. I jak patrzę, że teściowa walczy ze swoją przyszłą synową. Wyglądają byle jak... To jest patologia. Tragedia. Nie mają pojęcia o boksie i biciu się. Do czego to dąży? Jaki to ma cel? - pytał Michalczewski, odnosząc się do starcia "Gohy Magical" z Nikolą "Nikitą" Bielą na gali Clout MMA 2.

- Jestem przekonany, że wkrótce będą rywalizacje o to, kto szybciej zje swoje g*wno. I to za dobre pieniądze - ironizował Michalczewski.

- Jeśli chodzi o tego typu gale, to jestem nie do kupienia. Tym bardziej teraz, kiedy jestem zamożną osobą. Nie będę się wygłupiał - zapewnił 55-letni dziś Dariusz Michalczewski.

Michalczewski wróci nie w MMA, a w boksie?

Na przełomie XX i XXI wieku Dariusz Michalczewski był uznawany za jednego z dwóch najlepszych bokserów w wadzie półciężkiej. Drugim był Roy Jones Junior, ale obaj panowie nigdy nie spotkali się w ringu, żeby wyjaśnić, kto z nich jest najlepszy. Ponad 20 lat później jednak obaj mogą znaleźć się ostatecznie w ringu.

- Gruba oferta znad zatoki. Walka z Roy'em Jonesem Juniorem znowu na horyzoncie. Duże pieniądze i bardzo duże prawdopodobieństwo, że to się wydarzy - zdradził ostatnio Mateusz Borek. Pozostaje czekać, czy popularny "Tiger" wróci do ringu.