Gigantyczny skandal. Nie żyje 14-latek. Ratownik musiał otwierać szlaban

W minioną niedzielę w Pierwouralsku odbyły się lokalne mistrzostwa boksu. W trakcie finału zawodów doszło do wstrząsających wydarzeń. W decydującym starciu jeden z pięściarzy po kilku ciosach ze strony rywala stracił przytomność. Był nim zaledwie 14-latek.

REKLAMA

Zobacz wideo Adamek: Już bawię się sportem. Jestem spełniony

Tragedia w Rosji. Zmarł 14-letni pięściarz

Niedługo później Rosyjska Federacja Boksu przekazała tragiczne informacje. Młody pięściarz zmarł w drodze do szpitala. Jak dodaje SportExpress.ru, organy ścigania prowadzą dochodzenie w tej sprawie, które ma ustalić przyczyny tragedii. Służby przesłuchały już świadków i zbadały miejsce zdarzenia.

Ze wstępnych doniesień przekazanych przez rosyjskich dziennikarzy wynika, że przyczyną śmierci chłopca był zamknięty uraz czaszkowo-mózgowy. Podkreślili również, że na zawodach nie było karetki pogotowia. Obecny był jedynie jeden lekarz, a wezwana później karetka nie mogła dojechać na miejsce, ponieważ nie otwarto przed nią szlabanu. Ratownik medyczny musiał otworzyć go samemu.

- Jeśli chodzi o szlaban, jest to prywatne terytorium obiektu. Mamy wejście z drugiej strony. Karetka wybrała to wejście. Gdyby jechali z drugiej strony, czas byłby mniej więcej taki sam - wyjaśniła Anastasia Ewdokimowa, dyrektor Pierwouralskiego Centrum Rozwoju Dzieci i Młodzieży w rozmowie z Gazeta.ru. Media dodają, że wszczęto dochodzenie, a winnym zaniedbania, które doprowadziło do śmierci, grozi do dwóch lat więzienia.

Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Boksu (IBA) Umar Kremlew przekazał, że turniej nie został uzgodniony z regionalną federacją bokserską. Regionalna Federacja Boksu w Swierdłowsku zapewnia natomiast, że organizatorzy spełnili wszystkie warunki niezbędne do przeprowadzenia zawodów.

SportExpress.ru przekazało, że 14-latek trenował w sekcji lokalnego Centrum Rozwoju Młodzieży. Był utalentowanym sportowcem, a w zeszłym roku został mistrzem boksu obwodu w Swierdłowsku.