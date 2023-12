Powiedzieli, co myślą o Schreiber. Brutalna weryfikacja. "Zawiedliście mnie"

Jeszcze nie tak dawno mało kto się tego spodziewał, ale Marianna Schreiber - żona byłego ministra PiS Łukasza Schreibera - zawalczy na gali Clout MMA 3: Santa Clout z Moniką Laskowską. 31-latka nie chciała jednak zdradzić jak na jej decyzję o walce we freak fightach zareagował jej mąż. - Oczywiście mogłabym odpowiedzieć na to pytanie, jednak nie chcę popełniać błędu z przeszłości i wypowiadać się na temat swojego męża i nie przypisywać go do freak fightów. Zbyt wielki mam do niego szacunek - przyznała w rozmowie z Plotkiem.

REKLAMA

Zobacz wideo Adamek: Już bawię się sportem. Jestem spełniony

Schreiber jeszcze jakiś czas temu sama była przeciwna walkom i galom freak fightowym. Dlaczego więc dołączyła do Clout MMA? To wyjaśniła na jednej z konferencji. - Każdy z nas jest trochę hipokrytą. Nie ma ludzi, którzy nie zmieniają zdania - powiedziała w ubiegłym tygodniu.

Kibice wybrali przydomek Mariannie Schreiber. "Ksywa przyjęta"

Słowo "hipokrytka" jest o tyle ważne, że to był jeden z przydomków, który mogli dla Schreiber wybrać fani w głosowaniu w mediach społecznościowych. I ta opcja też wygrała, zdobywając aż 66 proc. głosów. "Marianna" zdobyła 18 proc., a "Angel" zaledwie 16 proc.

- Zawiedliście mnie. Nie stanęliście na wysokości zadania. Wybraliście mi ksywę do najbliższej walki. Co więcej, obiecałam Wam, że tak będę wywołana oraz zapisana na grafikach. Dzisiaj dowiem się, czy można jeszcze wprowadzić zmiany - napisała Schreiber na swoim profilu na X. - PS Ksywa przyjęta przez federację. Zobaczycie w najbliższy czwartek, że dotrzymałam słowa i słucham Waszego głosu - dodała kilka godzin później.

Można więc założyć, że będzie wywoływana na konferencjach i samej gali jako Marianna "Hipokrytka" Schreiber.

Gala Clout MMA 3: Santa Clout odbędzie się 29 grudnia bieżącego roku. Poza walką Marianny Schreiber z Moniką Laskowską w oktagonie spotkają się Tomasz Hajto z Jakubem Wawrzyniakiem, czy Marcin Najman z Adrianem Ciosem.

Oto kartka walk Clout MMA 3: Santa Clout: