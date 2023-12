Chalidow zdradził, dlaczego wziął walkę z Adamkiem. "Tym się kierowałem"

- Osiągnąłem wszystko, co chciałem osiągnąć w MMA. Cieszę się, że nie odszedłem i zostałem w KSW Czuję się spełniony sportowo. Miałem różne gorsze momenty, ale od trzech walk znowu jestem sobą. Boks nie jest mi obcą dyscypliną, bo boksujemy, ale to nie jest ten sam boks. Tym bardziej czym innym będzie boksowanie z byłem mistrzem świata dwóch kategorii wagowych. My trenujemy boks typowo pod MMA, a Adamek to profesor w boksowaniu. To kolejne marzenie, które chcę spełnić. Cieszę się, że Tomek się zgodził - powiedział 43-letni Chalidow, który ostatnio nokautował Scotta Askhama i Mariusza Pudzianowskiego.

Okazuje się, że KSW, zamiast zestawiać Chalidowa z Pawłem Pawlakiem, mistrzem kategorii średniej, woli zorganizować swojej legendzie tzw. super fight.

- Czy teraz czekają mnie już tylko super fighty? Trudno powiedzieć. Będę słuchał kibiców. Jeśli kibice będą chcieli mojej walki o pas w KSW, to może ich wysłucham. Ja sam na pewno nie będę się nigdzie pchał. Może na to pójdę. Przeważnie kieruję się sportowymi wyzwaniami, ale i tym, co chcą zobaczyć kibice - powiedział Mamed w rozmowie z Kacprem Sosnowskim ze Sport.pl. Nie zabrakło też wątku finansowego tej walki. Cały wywiad możecie obejrzeć poniżej.

Do Adamka, jako znakomitego sportowca, od dawna pukali nie tylko działacze KSW, ale też m.in. Fame MMA. "Góral" podpisał kontrakt z freakową organizacją, ale to wcale nie zamknęło mu drzwi do KSW, najlepszej organizacji MMA w Europie, która postanowiła zrobić specjalną galę. Władze federacji określają ją jako nowy rozdział.

Na razie nie poinformowano kogo jeszcze mamy zobaczyć 24 lutego na gali w Gliwicach. Wiadomo, że cała gala będzie transmitowana w systemie PPV, nie będzie zaliczała się do kontraktu, który KSW ma z Viaplay. Niebawem na Sport.pl wywiady z dwoma gwiazdami specjalnej gali.