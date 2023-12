A jednak! Fame MMA podjęło oficjalną decyzję ws. "Boxdela"

Michał "Boxdel" Baron to jeden ze współzałożycieli Fame MMA - najpopularniejszej federacji freak fightowej w Polsce. W ostatnim czasie został odsunięty od działalności organizacji po tym, jak wybuchła afera "Pandora Gate". Tak było od października, kiedy popularni youtuberzy "Konopskyy" i Sylwester Wardęgą ujawnili mroczną przeszłość polskich influencerów, w tym kilku bohaterów freak fightów. Z ich śledztwa wynikało, że "Boxdel" pisał obrzydliwe wiadomości z dziewczynami poniżej 15. roku życia."Konopskyy" od razu jednak podkreślał, że "Boxdela" trzeba odciąć grubą kreską np. od youtubera Stuarta Burtona, bardziej znanego jako "Stuu", który nie tylko pisał, ale i umawiał się z małoletnimi.

Federacja Fame MMA, w której "Boxdel" posiada 20 proc. udziałów, zareagowała błyskawicznie na całą aferę. Od razu poinformowała, że "trwają intensywne prace nad sformalizowaniem decyzji o usunięciu "Boxdela" z federacji". W podobnym tonie wypowiadał się też sam "Boxdel". - Nie chcę być kulą u nogi chłopaków, jeżeli chodzi o Fame MMA, bo to jednak są ludzie, dzięki którym też jakby dużo zbudowałem - mówił na początku listopada, gdy informował, że zdecyduje się sprzedać udziały, które posiada w Fame MMA.

Fame MMA wydało oświadczenie w sprawie "Boxdela"

Do sprzedaży tych udziałów wciąż nie doszło i już raczej nie dojdzie. O tym, że "Boxdel" dalej zostanie w Fame MMA spekulowało się od jakiegoś czasu, a teraz te spekulacje potwierdziła sama federacja, która w poniedziałek wydała oświadczenie. "Informujemy, że zarząd federacji Fame podjął jednogłośną decyzję o wstrzymaniu dziań, któe zmierzały do usunięcia Michała Barona ze spółek należących do marki Fame. Oznacza to powrót Michała Barona do bieżących działań federacji" - czytamy w oświadczeniu Fame MMA, pod którym podpisał się prezes zarządu Rafał Pasternak.

"Nasze pierwotne stanowisko wynikało z faktu, że samo tło pojawiających się informacji było poważne i dotyczyło tematu, który u każdego człowieka wzbudza kategoryczne oburzenie. W tamtym momencie decyzja o odsunięciu Michała Bartona była dla nas jedyną możliwą do podjęcia. Władze federacji uważnie analizowały dalszy rozwój zdarzeń. Minęły niemal trzy miesiące, Michałowi Baronowi nie zostały w tej sprawie przedstawione żadne zarzuty, co stanowi bezpośredni powód zmiany decyzji, o której informowaliśmy 4 października" - wyjaśnia Fame MMA.

"Boxdel" nie tylko zostaje w federacji jako współwłaściciel, ale także jako freak fighter. W ostatnich dniach sam potwierdził, że w lutym zawalczy na jubileuszowej gali Fame MMA 20. Nieoficjalnie mówi się, że jego rywalem będzie Kasjusz "Don Kasjo" Życiński. Swego czasu najbardziej popularny freak fighter Polsce, który już raz walczył z "Boxdelem" - w listopadzie 2021 roku na gali Fame MMA 14. Obaj zmierzyli się w formule bokserskiej w dużych rękawicach - wygrał "Don Kasjo" jednogłośną decyzją sędziów.