A jednak! Wielki hit z udziałem Adamka. Potwierdzone

Razem mają dokładnie 90 lat, a jeden z nich był już na sportowej emeryturze. Tomasz Adamek nie walczył od października 2018 roku, kiedy to został znokautowany przez Jarrella Millera. Rękawice na kołek odwiesić było mu trudno, ale to właśnie dwie walki sprzed 5 lat (we Wrocławiu walczył też Joeyem Abellem) były jego pożegnaniem z ringiem. Potem adrenalinę próbowały zapewniać rajdy samochodowe. Od kilkunastu miesięcy do mediów docierały informacje o jego chęci powrotu do walki.

Chalidow chciał wyzwania

To po części też był wynik zapotrzebowania rynku. W dobie kilku mocnych finansowo i medialnie organizacji, które organizują na ringach czy w klatkach rywalizacje sportowców z różnych dyscyplin, ale też zapraszają do ringowej zabawy osoby znane. Byli sportowcy z głośnymi nazwiskami są dla nich wodą na młyn. Jeśli ci sportowcy wywodzą się ze sportów walki, czy mają w swoich dyscyplinach przypięte łatki walecznych i twardych, to świat poważnych sportów walki i freak fightów przyjmuje ich z otwartymi ramionami. Do Adamka jako znakomitego sportowca od dawna pukali nie tylko działacze KSW, ale też kilku innych organizacji w tym FAME. Ostatecznie "Góral" na kontrakt z tą organizacją się skusił, ale to nie zamknęło mu drzwi do KSW, najlepszej organizacji MMA w Europie, która postanowiła zrobić specjalną galę. Władze federacji określają ją jako nowy rozdział.

- To zrodziło się z luźnych rozmów z Mamedem, z tego, że on otworzył się na różne nowe rzeczy - przekazał Martin Lewandowski, współwłaściciel federacji KSW. - Wracamy do korzeni, otworzymy się na różne formuły sportów walki. Może na K1, może na walkę grapplerską. Będzie też boks. Jak zapytałem Mameda, kogo chce za rywala, odpowiedział, że Adamka. To się świetnie składa, no rozmawiałem z Adamkiem od kilku lat i udało się do tego doprowadzić - uśmiecha się Lewandowski.

Adamek jak słyszymy za duże pieniądze podpisał kontrakt z FAME na dwie walki w roku 2024, ale do rywalizacji sportowej wróci najpierw 24 lutego na gali organizowanej przez KSW w Gliwicach. To będzie XTB KSW Epic, czyli specjalna gala, która ma nawiązywać do tradycji KSW, gdzie na początku konfrontowały się różne style walki. Zresztą okazja ku temu będzie znakomita, bo 27 lutego mijają dwie dekady od pierwszej organizowanej przez KSW gali. W Gliwicach mamy obejrzeć pojedynki w klatce, ale nie tylko według reguł MMA. Adamek o innych formułach nie myślał.

- Chciałem bić się w boksie, bo to robiłem całe życie - zaznaczył Tomasz Adamek.

Tu chodzi przede wszystkim o wyzwanie sportowe. Obchodzący niedawno 47 urodziny Adamek zmierzy się z 43-letnim Mamedem Chalidowem, legendą MMA, która ciągle jest w czołówce rankingu kat. średniej. Chalidow w czerwcu pokonał Scotta Askhama, rok temu Mariusza Pudzianowskiego. Niedawno podpisał z KSW nową umowę. Od pewnego czasu jednak wydaje się, że Mamed nie jest zainteresowany w MMA mistrzowskim pasem, tylko tzw. super fightami. Wyzwaniami, które będą go napędzać i cieszyć, postaciami, które intrygują i które sam podziwiał. To dlatego głośno mówił o chęci walki z Adamkiem nawet na jego warunkach.

- Chciałem walki z nim, bo Adamek to jest postać, wielki pięściarz - przekazuje Chalidow.

Na razie nie poinformowano kogo jeszcze mamy zobaczyć 24 lutego na gali w Gliwicach. Wiadomo, że cała gala będzie transmitowana w systemie PPV, nie będzie zaliczała się do kontraktu, który KSW ma z Viaplay. Niebawem na Sport.pl wywiady z dwoma gwiazdami specjalnej gali.