Sceny na gali UFC. Były mistrz KSW rozpętał burzę. "O mój Boże, to szalone" [WIDEO]

Dricus Du Plessis, po sensacyjnej wygranej na początku lipca nad Robertem Whittakerem, otrzymał szansę walki o pas mistrzowski UFC w kategorii średniej z Israelem Adesanyą, który stanowczo stwierdził, że zawalczą o miano prawdziwego Afrykanina. I choć pojedynek zapowiadał się świetnie, to Du Plessis wycofał się z niego, ponieważ miałby wejść do klatki już we wrześniu, czyli dwa miesiące po ostatnim zwycięstwie. Uważał, że to zdecydowanie za szybko.

Jego miejsce niespodziewanie zajął Sean Strickland, który co prawda znajdował się na fali dwóch wygranych z rzędu, ale wcześniej przegrał również dwa starcia. Mimo wszystko mistrz zdecydował się dać szansę Amerykaninowi, a ten zszokował cały świat i kompletnie zdominował wieloletniego króla wagi średniej.

Strickland rzucił się z rękoma na byłego mistrza KSW. Potężna awantura na gali UFC

Nie tak dawno ogłoszono, że już 20 stycznia Strickland stanie do pierwszej obrony pasa, a jego rywalem będzie właśnie Du Plessis. Obaj panowie spotkali się na gali UFC 296 w Las Vegas i doszło między nimi do ostrej wymiany. Mianowicie, kiedy kamera UFC pokazała Du Plessisa, ten zaczął prowokować rywala wymownymi gestami rękoma. Mistrz nie pozostał mu dłużny, najpierw poprosił dzieci Gilberta Burnsa (innego zawodnika UFC - red.), aby się przesunęły, a następnie rzucił się z pięściami na przyszłego przeciwnika. "O mój Boże, to szalone" - relacjonowali komentatorzy.

Gdyby hipotetycznie Du Plessisowi udało się zdobyć w styczniu pas organizacji UFC, to byłby drugim w historii (po Janie Błachowiczu) mistrzem KSW, który sięgnąłby po to trofeum. Mimo że na dobrej drodze do tego celu są Mateusz Gamrot oraz Karolina Kowalkiewicz, to na ten moment tylko Błachowiczowi udało się to osiągnąć.

Podczas ostatniej gali UFC 296 Leon Edwards obronił pas kategorii półśredniej w starciu z Colbym Covingtonem, ponadto Alexandre Pantoja wypunktował na pełnym dystansie Brandona Royvala, natomiast Paddy Pimblett zgodnie z oczekiwaniami pokonał Tony'ego Fergusona. Fantastycznym nokautem popisał się również John Emmett, który bezlitośnie posłał na deski Bryce'a Mitchella.