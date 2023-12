Legenda KSW na kolanach! Bohaterska postawa [WIDEO]

Organizatorzy sobotniego wydarzenia w Gliwicach przygotowali szereg zestawień, które elektryzowały kibiców. Nie można przy tym pominąć walki Damiana Janikowskiego z Tomaszem Romanowskim. "Dali nam krwawą wojnę, na jaką czekaliśmy" - można było przeczytać na X po tym pojedynku. Emocjonująca była też walka wieczoru, w której Salahdine Parnasse (18-2) chciał dokonać niemożliwego, czyli pokonać Adriana Bartosińskiego (14-0), ale mu się to nie udało! Nie mniej interesująca była walka Pawła Pawlaka i Michała Materli. Już od pierwszej rundy to Pawlak był stroną dominującą. Zadawał mnóstwo ciosów łączonych z licznymi kopnięciami.

Sędziowie jednogłośni. Pawlak pokonał Materlę

Michał Materla starał się jak mógł, by nie dać się znokautować rywalowi. Miał plan, by sprowadzić walkę do parteru, ale Pawlak dzielnie ratował się pod siatką. Obaj zawodnicy niejednokrotnie wymienili się serią ciosów, jednak zabrakło takiego, który powaliłby rywala na deski. Podobnie było w drugiej rundzie, gdzie i tym razem nie zobaczyliśmy nokautu. I choć Materla jest zdecydowanie bardziej doświadczonym zawodnikiem, to walka korzystniej układała się dla Pawlaka. Ostatecznie skończyło się bez sensacyjnych niespodzianek.

Dwudziestopięciominutowa walka o pas w kategorii średniej zakończyła się zwycięstwem Pawlaka. Sędziowie byli tutaj jednogłośni. Punktowali 49-46, 50-45, 50-45. Zawodnik klubu Octopus Łódź po raz pierwszy w swojej karierze obronił tytuł mistrzowski. Przypomnijmy, że wywalczył go podczas XTB KSW Colosseum 2 pokonując w maju Tomasza Romanowskiego.

Michał Materla, choć w klatce musiał uznać wyższość rywala, wykazał się wielkim charakterem. Choć na przestrzeni całej walki był gorszym zawodnikiem, nie dał się znokautować. To piąta wygrana Pawła Pawlaka w KSW. 34-letni łodzianin jest niepokonany w rywalizacji dla tej federacji. Jego bilans w karierze zawodowej to 23 zwycięstwa w 28 walkach.

Pas wagi średniej, który był stawką pojedynku, trafił na licytację. Dochód z niej zasili konto fundacji Cancer Fighters, a także na leczenie Poli Omielańczuk. To decyzja, którą zarówno Pawlak, jak i Materla podjęli jeszcze przed rozpoczęciem walki.