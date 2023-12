Rzeźnia na KSW 89. Damian Janikowski brutalnie rozbił twarz rywala [WIDEO]

Damian Janikowski przystępował do sobotniego pojedynku na fali dwóch zwycięstw z rzędu, pokonując w ostatniej walce Cezariusza Kęsika, natomiast Tomasz Romanowski wracał do klatki po czerwcowej porażce o pas wagi średniej z Pawłem Pawlakiem. Mimo że wielu uważało, że były pretendent do pasa powinien zdominować rywala w stójce, to Janikowski bardzo dobrze wykorzystał płaszczyznę, której zawdzięcza całą sławę.

Rzeźnia podczas gali KSW 89. Damian Janikowski brutalnie rozbił twarz Romanowskiego

Pojedynek rozpoczął się zgodnie z planem Romanowskiego. Zawodnik Berserkers Team Szczecin konsekwentnie wywierał presję na rywala i zamykał go na siatkę. Wielokrotnie trafiał też ciosami prostymi, które rozbijały brązowego medalistę olimpijskiego. Po jednym z uderzeń znacząco rozciął mu głowę, a kolejnym sierpowym celnie przycelował w szczękę i zachwiał rywalem. Ten przetrwał jednak kryzys, natomiast ciężko było się spodziewać, że coś zmieni się w drugiej odsłonie.

I choć nic nie wskazywało na to, że Janikowski przejmie inicjatywę w klatce, to tak się stało. Skorzystał z najmocniejszej broni w swoim arsenale, czyli zapasów. Najpierw efektownie obalił rywala, a kiedy znalazł się na nim, wtedy rozpoczęła się konsekwentna praca i rozbijanie ciosami jego twarzy. Na macie pojawiło się bardzo dużo krwi, która intensywnie ściekała z łuku brwiowego Romanowskiego. Trzecia runda przebiegała bardzo podobnie, Janikowski po krótkiej wymianie w stójce ruszył w nogi rywala i ułożył go na plecach. Minuty upływały, a zawodnik warszawskiej Skry wciąż niemiłosiernie dewastował twarz rywala.

Ostatecznie Damian Janikowski pokonał rywala przez jednogłośną decyzję sędziowską. Tuż po zakończeniu pojedynku zaznaczył, że po tym zwycięstwie chciałby otrzymać szansę walki o pas mistrzowski KSW. "Damian Janikowski i Tomek Romanowski dali nam krwawą wojnę, na jaką czekaliśmy. Chapeau bas panowie! Nawet moja biała koszula ucierpiała" - napisał na Twitterze dziennikarz Michał Cichy.

Podczas tej gali zobaczyliśmy również pojedynek debiutującego w KSW Marcina Helda, który sensacyjnie przegrał z Raulim Tutaraulim, zwycięstwo Andrzeja Grzebyka nad wymagającym Madarsem Fleminasem czy emocjonujący bój pomiędzy Adrianem Bartosińskim a Salahdinem Parnassem. Ponadto efektownym nokautem popisał się Wilson Varela, który potrzebował zaledwie 15 sekund, aby posłać na deski Sebastiana Rajewskiego.