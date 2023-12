Sensacja na KSW. Sędzia popatrzył i uratował Polaka. Piorunujący nokaut [WIDEO]

Takiego nokautu mało kto się spodziewał. W sobotni wieczór w Gliwicach trwa gala KSW 89 z walką wieczoru Adrian Bartosiński (14-0) i Salahdine Parnasse (18-1) o mistrzowski pas w wadze półśredniej. Wcześniej jednak w kategorii do 70,3 kg zmierzyli się Marcin Held oraz Gruzin Rauli Tutarauli. Polak, który ma za sobą pojedynki w najlepszych światowych federacjach, w tym UFC, ACA czy PFL, w KSW zaliczył wyjątkowo bolesny debiut.

Co za brutalność! Musiał interweniować sędzia. Druzgocący nokaut na Polaku

Held uchodził w tym starciu za murowanego faworyta. Pierwsza runda należała do niego. Polak trafiał rywala krótkimi ciosami i konsekwentnie punktował. W końcu kapitalnie wszedł w nogi Gruzina i sprowadził do parteru. Ten jednak przetrwał atak, wstał na równe nogi, ale Held siedział mu na plecach. Później był bliski ataku na łokieć, a Tutarauli zdołał w odpowiednim momencie wyrwać rękę.

Niestety w drugiej rundzie już tak dobrze nie było. Tym razem to Tutarauli sprowadził przeciwnika do parteru i to w taki sposób, że był w bardzo komfortowej sytuacji. Zablokował nogę tyszanina, tak że ten nie był w stanie się podnieść. Tylko bezradnie okręcał się na macie. Gruzin w tym czasie konsekwentnie zadawał potężne ciosy z góry. W końcu jedno z uderzeń było na tyle mocne, że Polaka kompletnie zamroczyło. Tutarauli poczuł krew i zasypał go całą serią ciosów na głowę.

Wtedy do akcji wkroczył sędzia Tomasz Bronder. Rzucił się na matę i przerwał pojedynek, widząc, że Held nie jest w stanie się bronić. Tym samym pojedynek zakończył się technicznym nokautem. Decyzja arbitra uchroniła jednak Polaka przed jeszcze poważniejszymi obrażeniami. I tak długo leżał na ziemi kompletnie zdruzgotany.