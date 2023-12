Żaden skandal im niestraszny. Federacja FAME MMA pochwaliła się gigantycznym sukcesem

W zeszły weekend w Łodzi odbyła się gala FAME MMA "Reboron". Na karcie walk nie zabrakło sportowców (m.in. Marcin Wrzosek, Tomasz Gromadzki, Norman Parke i Maciej Sulęcki), freakowych zadymiarzy ("Ferrari", "Daro Lew" czy Adrian Polak), a także gwiazd internetu.

- Sprzedaliśmy trochę ponad 400 tysięcy subskrypcji PPV. Jest dobrze, jest stabilnie. Opowieści o końcu freak fightów są mocno przesadzone - powiedział Michał Jurczyga na kanale "MMA - BNB". Dla porównania: w miniony czwartek na antenie TVP Sport i w aplikacji mobilnej porażkę Rakowa Częstochowa z Atalantą Bergamo widziało ponad 600 tys. widzów.

Jakiś czas temu Sport.pl zapytało jednego ze współwłaścicieli FAME, czy federacja czuje odpowiedzialność za młodzież, która na FAME może zobaczyć złe wzorce.

- Można szacować, że to kilkumilionowa widownia. Mamy dokładne dane, które wskazują, że zdecydowanie największy odsetek naszych widzów to osoby dorosłe. Po drugie to rodzina i szkoła są odpowiedzialne za kształtowanie postaw młodych ludzi. Na tej zasadzie można zadać pytanie, czy filmy o gangsterach są szkodliwe. Fame to produkt rozrywkowy dla osób powyżej 16. roku życia. Poza tym różnica między pierwszymi galami a obecnymi jest przecież wielka. Świetnie obrazuje ją choćby przemiana Marty Linkiewicz. Nie da się wszystkiego zmienić w jeden dzień. Działamy krok po kroczku - usłyszeliśmy wówczas.

Ale wróćmy do wywiadu Jurczygi z "MMA BNB". Rzecznik prasowy FAME zdradził, że Sebastian Fabijański nie otrzyma już propozycji kolejnych walk. - Można docenić jego postawę na konferencjach prasowych, ale jego postawa i zaangażowanie w klatce pozostawiała wiele do życzenia. Możliwe jednak, że część ze swojej gaży odda na cele charytatywne - powiedział.

Przypomnijmy: na ostatniej gali Fabijański miał rywalizować z Sylwestrą Wardęgą, ale już po 10 sekundach padł na matę, a Wardęga raz zdążył go lekko uderzyć w parterze. A że walka była na zasadach boksu w małych rękawicach, to Youtuber został zdyskwalifikowany za nieprzepisowe uderzenie, bo... Fabijański twierdził, że nie jest w stanie kontynuować walki.

To był żenujący widok, bo najprawdopodobniej aktor po prostu wykorzystał lukę w przepisach i wyszedł do klatki tylko po kilkaset tysięcy złotych, ale kibicom nie okazał szacunku. I ci go - co zrozumiałe - wygwizdali.

- Seba nie chciałeś się bić. Zachowałeś się jak c**a - powiedział po walce Wojtek Gola, jeden z organizatorów.

Fame MMA Reborn - wyniki walk: