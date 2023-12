Porażające wyznanie Mameda Chalidowa. Przeżył piekło. "Gryzłem skórzaną kanapę"

Mamed Chalidow to jeden z najlepszych i najbardziej rozpoznawalnych zawodników sportów walki w Polsce. Na koncie ma wiele efektowych zwycięstw w oktagonie, lecz poza nim zmagał się z poważnym problemem. Teraz otwarcie opowiedział, jak bardzo to na niego wpływało.

Mamed Chalidow opowiedział o walce z depresją. "Byłem na totalnym dnie"

Chalidow cierpiał na depresję. Wszystko zaczęło się w 2014 r. po tym, jak przeszedł operację kręgosłupa. - Żyć mi się nie chciało, nie wychodziłem z domu, nawet nie chciało mi się iść umyć zębów. Leżałem w łóżku i żona musiała chwycić mnie za chabety, żebym wyszedł do ludzi - wspominał. Z chorobą zmagał się przez siedem lat.

43-latek wrócił do tego tematu w serii dokumentalnej "KSW: Za kulisami". W najnowszym odcinku pt. "Demony KSW", który można obejrzeć w Viaplay, opowiedział, co wtedy czuł. - Dwa lata to była dla mnie tragedia. Byłem na totalnym dnie, nie przesadzam. Gryzłem zębami skórzaną kanapę. To była taka frustracja, że jesteś fizycznie mocny, silny, ale nie możesz pokonać głowy. Wszystkie badania zrobiłem, okazało się, że jestem zdrowy fizycznie. Po miesiącu pogodziłem się z tym, poszedłem do specjalisty. Stwierdzono nerwicę i depresję, w dodatku bardzo mocną - zdradził.

Mamed Chalidow bez ogródek o depresji. "Natłok śmieci w głowie"

- Miałem w głowie natłok śmieci. One były w życiu codziennym, podczas treningu czy podczas walki. (...) To cię dołuje, jest ci trudno, musisz z tym walczyć. Wychodzisz na pojedynek i wiesz, że masz problem, bo musisz walczyć i z tym problemem, i z przeciwnikiem - powiedział. Jednocześnie podkreślił, że w trudnym momencie mógł liczyć na wsparcie bliskich.

Do tej pory Mamed Chalidow stoczył 47 profesjonalnych walk w MMA. 37 z nich wygrał, osiem przegrał, a dwie zremisował.