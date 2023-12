Wrzosek ostrzelany w Holandii. Wstrząsające ustalenia policji

W środę 13 grudnia holenderskie media poinformowały, że dzień wcześniej ostrzelany został samochód, w którym siedział Arkadiusz Wrzosek, zawodnik sportów walki. Doszło do tego przed Hemmers Gym w Bredzie. "Świadkowie i wiarygodne źródła potwierdzają, że zbiegły bandyta otworzył ogień wkrótce po tym, jak Wrzosek wraz z drugim mężczyzną (był nim Marek Samociuk, inny zawodnik sportów walki - red.) wsiedli do ich samochodu" - przekazał portal ad.nl. Na szczęście Polakom nic się nie stało, sprawca uciekł z miejsca zdarzenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Polak miał walczyć o mistrzostwo świata, ale wylądował w... FAME MMA! Hitowy transfer

Policja prowadzi dochodzenie ws. ostrzelania samochodu Arkadiusza Wrzoska. Nie wyklucza udziału innych osób

Sprawą niezwłocznie zajęła się policja, która próbuje ustalić tożsamość napastnika. Jak poinformował portal bredavandaag.pl, w tym celu przeglądane są nagrania z kamer, a przy pomocy psa tropiącego sprawdzana jest także droga ucieczki sprawcy. Znane są też inne okoliczności zajścia.

Dochodzenie wykazało, że poszukiwany już wcześniej kręcił się w okolicach miejsca zdarzenia. Był to młody mężczyzna (około 17-20 lat) o ciemnym kolorze skóry. Co więcej, policja zakłada, że nie musiał działać w pojedynkę. "W śledztwie bierze się pod uwagę możliwość, że sprawca korzystał z pomocy jednego lub większej liczby wspólników, którzy mogli przywieźć go samochodem na miejsce zdarzenia, a potem odebrać go z określonego miejsca" - czytamy. Portal nltimes.nl przekazał, że po strzelaninie podejrzany miał uciec na południe przez teren przemysłowy.

Arkadiusz Wrzosek zabrał głos po strzelaninie w Holandii. "Dziękuję za troskę"

W związku z tym zdarzeniem 31-letni sportowiec zamieścił wpis na Instagramie. Tam przekazał, że nic mu nie jest, a także ogłosił, że nie będzie komentował sprawy. "Dziękuję za troskę. Uspokajam, ja i Marek jesteśmy cali. Całą sytuację opisywaną przez media traktuję jako przypadek i nieporozumienie. Dementuję plotki o zamachu na moje życie. Nie będę w tej sprawie udzielał żadnych wypowiedzi i komentarzy" - czytamy.

Wrzosek i Samociuk przebywali w Holandii w ramach przygotowań do gali KSW 90 (20 stycznia 2024 r.). Pierwszy z nich ma na niej zawalczyć z Chorwatem Ivanem Vitasoviciem, drugi z Łotyszem Olegsem Jemeljanovsem.