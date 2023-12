Tego w MMA jeszcze nie było. "Spotkanie samochodu z ciężarówką"

Przez sześć lat w KSW przegrał tylko raz. Po tym, jak Salahdine Parnasse zdobył mistrzostwo kategorii piórkowej (66 kg) i lekkiej (70 kg), uznał, że kolejnym wyzwaniem będzie dla niego wycieczka do 77 kg. To świat zdecydowanie cięższych ciosów, w którym zawodnicy w dniu walki, tak jak jego najbliższy rywal, realnie będą ważyć około 86 kilogramów.

"Spotkanie samochodu z ciężarówką"

- To mój pomysł, bo chciałem zapisać się w historii sportu - opowiada Sport.pl Francuz, nawiązując do tego, że taka szalona rzecz nie udała się wcześniej nikomu. Uśmiecha się tylko, gdy przypominamy, jakim komentarzem opatrzono to starcie w jego ojczyźnie: "spotkanie samochodu z ciężarówką". Na to Parnasse ma swoją odpowiedź, którą dzieli się w rozmowie wideo ze Sport.pl. Wydaje się pewny siebie.

Zapewnia, że jak na kategorię półśrednią i dodatkowe kilogramy, swego głównego atutu nie straci. - Jestem szybki i ciągle nad tą szybkością pracuję - przekonuje. Dodaje też, żeby nie martwić się o niego w parterze. - Miałem sparingi z naprawdę dużymi partnerami, ważącymi 90-92 kg, i udawało mi się szybko podnosić - zdradza. Twierdzi, że nie wie jeszcze, co czeka go w najbliższej przyszłości, bo do końca kontraktu z KSW, po Bartosińkim, będzie miał już tylko jedną walkę dla tej organizacji. Prawdopodobnie we Francji. Jego otoczenie zapewnia, że jeśli będzie chciało go UFC, to warunki musi przedstawić solidne.

Parnasse w ostatnich dniach, jeszcze przed walką, miał też chwilę na świętowanie. Na 26. urodziny dostał oryginalny prezent. Jaki? Zdradza to w naszym materiale wideo.

Poniżej pełna karta walk KSW 89.

Karta główna:

77,1 kg (półśrednia): Adrian Bartosiński (14-0) vs Salahdine Parnasse (18-1)

83,9 kg (średnia): Paweł Pawlak (22-4-1) vs Michał Materla (33-9)

83,9 kg (średnia): Tomasz Romanowski (18-9, 1NC) vs Damian Janikowski (9-5)

70,3 kg (lekka): Raul Tutarauli (32-7) vs Marcin Held (28-9)

120,2 kg (ciężka): Szymon Bajor (24-10) vs Viktor Pesta (19-8)

77,1 kg (półśrednia): Andrzej Grzebyk (20-6) vs Madars Fleminas (12-4)

70,3 kg (lekka): Sebastian Rajewski (12-8) vs Wilson Varela (10-5)

Karta wstępna

65,8 kg (piórkowa): Łukasz Charzewski (12-1, 1NC) vs Ahmed Vila (11-4-1, 1 NC)

56,7 kg (musza): Emilia Czerwińska (2-1) vs Natalia Baczyńska-Krawiec (7-3)

65,8 kg (piórkowa): Michał Domin (5-3) vs Wojciech Kazieczko (3-1)