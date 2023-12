Jest nagranie! Najman poszedł w ślady Grzegorza Brauna. Sceny [WIDEO]

Marcin Najman ma być jedną z gwiazd zbliżającej się gali Clout MMA 3. Już 29 grudnia w warszawskim studiu Polsatu przy ulicy Łubinowej zmierzy się w rewanżu z Adrianem Ciosem. Obaj panowie zmierzyli się także na poprzedniej gali. Wówczas Najman powalił dużo lżejszego rywala, obrzucił potężnymi uderzeniami i zakończył pojedynek. Jeden z ciosów skierowany był jednak w tył głowy i został uznany za nieregulaminowy. W konsekwencji 44-latek został zdyskwalifikowany.

Najman znów się odpalił. Chwycił za gaśnicę i się zaczęło

Pod koniec grudnia Najman będzie chciał udowodnić, że rzeczywiście jest lepszy. Między nim a Ciosem gorąco było już przed pierwszą walką. Były pięściarz i kick-bokser na jednej z konferencji kompletnie stracił hamulce i opluł przeciwnika. Od tamtej pory emocje nie opadły i Najman znów dopuścił się skandalicznego czynu.

W trakcie programu "Roast Special" nagle wyskoczył na scenę z gaśnicą i zaatakował od tyłu siedzącego na kanapie Adriana Ciosa. - Święta, święta, k**** j*****! Święta, święta, k****! - krzyczał, spryskał rywala proszkiem i gonił po scenie. - Chodź tu. Odłóż to g**** - odpowiedział Cios. Wokół szybko pojawiły się kłęby dymu. Na szczęście Najman nie szedł w zaparte i po chwili zakończył swój występ.

Najman poszedł w ślady Brauna. Najgorsze wzorce

Zachowanie freak fightera to jasne nawiązanie do sytuacji, jaka wydarzyła się zaledwie dzień wcześniej w Sejmie. Wówczas poseł Konfederacji Grzegorz Braun, robiąc mnóstwo zamieszania, w podobny sposób zgasił świece chanukowe i spryskał kobietę, która chciała go powstrzymać. Wszystko to w dniu, gdy oczy całego świata skupione były na Polsce, bo akurat Sejm głosował nad wyborem Donalda Tuska na premiera. - Ale ty nie jesteś poseł Braun, nie musisz tego robić. - upomniała Najmana Marianna Schreiber, żona byłego ministra w rządzie PiS-u, która również wyjdzie do klatki. - Chciałem zadbać o świąteczną atmosferę - tłumaczył Najman.

Wątki polityczne w trakcie konferencji przewijały się już od początku. Zanim doszło do incydentu z gaśnicą, Najman jako "cesarz" wygłosił exposé. Swoją drogą to, że freak fighterzy tak chętnie czerpią wzorce z Sejmu, nie najlepiej świadczy o naszej klasie politycznej.