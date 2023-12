A jednak! Sensacyjne informacje o żonie polityka PIS. Potwierdzone

- Nie przerywaj mi, bo to jest oznaka braku szacunku - powiedziała w pewnym momencie poddenerwowana Marianna Schreiber do Moniki Laskowskiej. To było podczas środowego programu "Roast Special", promującego zbliżającą się galę Clout MMA.

Zobacz wideo Sławomir Peszko ma z nim konflikt! Sensacyjna walka. "Musimy to wyjaśnić"

Pojawienie się Schreiber w studiu było zaskakujące, bo jeszcze kilka tygodni temu żona byłego ministra Prawa i Sprawiedliwości Łukasza Schreibera wystosowała pisemny apel do Andrzeja Nowakowskiego - prezydenta Płocka, gdzie odbywała się gala Clout MMA 2.

"Wzywam Pana Prezydenta do natychmiastowego zerwania umowy z organizacją Clout MMA na wynajem hali dnia 28.10.2023 r. Impreza, która ma się odbyć w hali sportowej, będącej własnością miasta, jest jawną promocją patologii. Czy Pan Prezydent Andrzej Nowakowski chce, by miasto Płock było kojarzone z mordobiciem 19-letniej dziewczyny (Nikola - Nikita) ze schorowaną kobietą z problemem alkoholowym (Małgorzata Zwierzyńska - Goha Magical), która mogłaby być jej matką? Czy Pan Prezydent chce promować miasto przez patologię? A co, jeżeli kobieta dozna ciężkich urazów wewnętrznych? Wynajem miejskiej hali na taką imprezę ośmiesza miasto i wzywam Pana Prezydenta do zmiany decyzji" - napisała Schreiber.

Schreiber tłumaczy się z podpisania kontraktu z Clout MMA

Ostatecznie gala w Płocku się odbyła, a teraz na kolejnej zawalczy także Schreiber, choć jeszcze kilka dni temu w mediach społecznościowych, kiedy już pojawiały się takie plotki, również im zaprzeczała. - Każdy z nas jest trochę hipokrytą. Nie ma ludzi, którzy nie zmieniają zdania - powiedziała Schreiber w środę w studiu, gdzie konfrontowała się ze swoją rywalką - Moniką Laskowską, czyli dziennikarką znaną głównie ze swoich wpadek podczas wywiadów z freak fighterami, ale też już freak fighterką, która debiutowała na pierwszej gali Clout MMA, gdzie Laskowska wygrała z Nikolą "Nikitą" Alokin.

Federacja Clout MMA pojawiła się na polskim rynku pół roku temu. Z przytupem, bo oprócz gwiazd internetu zakontraktowała wielu sportowców - m.in.: Tomasza Hajto (piłkarz), Zbigniewa Bartmana (siatkarz), Tomasza Sararę (kickbokser), Andrzeja Fonfarę (pięściarz), Alberta Sosnowskiego (pięściarz), Daniela Omielańczuka (MMA) czy ostatnio - Jakuba Wawrzyniaka (piłkarz).

Ambasadorami federacji są były piłkarz reprezentacji Polski Sławomir Peszko oraz influencerka Lexy Chaplin. - Wchodzę w ten projekt nie na 40 procent, ale na 100. Wiecie, że lubię dobrą zabawę i nie będzie nudy - zapewniał Peszko kilka tygodni przed pierwszą galą, która w sierpniu odbyła się na warszawskim Torwarze. Kolejna - trzecia - Już 29 grudnia w warszawskim studiu Polsatu przy ulicy Łubinowej.