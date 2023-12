Samochód Wrzoska ostrzelany! Szokujące doniesienia z Holandii. Nie do wiary

Informacje na temat ataku podają holenderskie media. Portal ad.nl informuje, że we wtorkowe popołudnie nieznany napastnik otworzył ogień. Stało się to po tym, jak Wrzosek i inny mężczyzna wsiedli do samochodu.

Holenderskie media mówią o nieudanym zamachu. Wrzosek był celem?

"Czołowy polski kickbokser Wrzosek możliwym celem nieudanego zamachu na siłownię w Bredzie" - czytamy na stronie internetowej ad.nl.

Portal pisze o okolicznościach zdarzenia: "Czołowy polski kickboxer Arkadiusz Wrzosek lub jego pasażer mogli być celem nieudanej próby zamachu we wtorek przed szkołą sztuk walki Hemmers Gym w Bredzie. Świadkowie i wiarygodne źródła potwierdzają, że zbiegły bandyta otworzył ogień wkrótce po tym, jak Wrzosek wraz z drugim mężczyzną wsiedli do ich samochodu".

Portal inthecage.pl podaje, że udało mu się skontaktować z polskim zawodnikiem. 31-latek nie chciał komentować sprawy, ale uspokoił, że nic mu się nie stało.

Nie udało się złapać sprawcy. Według doniesień portalu bredavandaag.nl to mężczyzna w wieku około 17-20 lat. Miał on wycelować w czarne Audi z polską rejestracją i oddać kilka strzałów. Napastnik uciekł z miejsca zdarzenia. Policji nie udało się go ująć.

31-letni Arkadiusz Wrzosek to polski kickbokser i zawodnik MMA, który występuje w federacji KSW. W styczniu 2024 roku ma być główną gwiazdą wieczoru podczas gali XTB KSW 90. Wydarzenie odbędzie się na warszawskim Torwarze. Rywalem urodzonego w Pruszkowie Wrzoska ma być mistrz federacji Megdan Fighting i Fight Nation Championship - Ivan Vitasovic. Wrzosek ma na koncie tytuł mistrza organizacji FEN, jest amatorskim mistrzem świata w K-1, a także mistrzem Europy w muay thai.