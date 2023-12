Oficjalnie. Mateusz Gamrot poznał rywala w UFC. To były mistrz

"Nie tak to miało się skończyć, ale czułem się dobrze i chciałem przyspieszać z każdą minutą. Życzę szybkiego powrotu do zdrowia dla Rafaela, jest on świetnym facetem. Wygrana jest wygraną i wyczekuję kolejnego wyzwania. Dziękuję wszystkim za wsparcie!" - pisał Mateusz Gamrot w mediach społecznościowych po wrześniowym zwycięstwie z Rafaela Fizievem. Rywal Polaka został zmuszony do przerwania pojedynku w drugiej rundzie ze względu na kontuzję, dzięki czemu Gamrot odniósł szóste zwycięstwo w UFC.

Mateusz Gamrot poznał rywala. To były mistrz kategorii lekkiej

Następnym etapem kariery Mateusza Gamrota miała być walka z Charlesem Oliveirą, czyli byłym mistrzem wagi lekkiej. Brazylijczyk w październiku miał zmierzyć się z Isłamem Machaczewem, jednak walka nie doszła do skutku przez kontuzję Oliveiry. Polak miał wejść do klatki jako rezerwowy zawodnik, ale federacja na rywala Machaczewa wybrała Alexandra Volkanovskiego, który przegrał z Dagestańczykiem. - Volak" to gigant. Wystarczył jeden telefon i od razu się zgodził - mówił wówczas szef organizacji Dana White.

W połowie grudnia dowiedzieliśmy się, z kim oficjalnie Mateusz Gamrot stoczy najbliższą walkę. Padło na Rafaeja dos Anjosa. To brazylijsko-amerykański grappler, który w 2015 roku był mistrzem UFC kategorii lekkiej (do 70 kg). Mimo to w ostatnim czasie dos Anjosa nie spisywał się zbyt dobrze. W trzech ostatnich pojedynkach wygrał zaledwie jeden - z Bryanem Barbereną. Porażki 39-latek ponosił m.in. z Vincente Luque czy wspomnianym Fizievem, z którym Gamrot rozprawił się kilka miesięcy temu.

Walka Polaka z Rafaejem dos Anjosem odbędzie się w niedzielę 10 marca podczas gali UFC 299 w Miami. Obecnie Mateusz Gamrot plasuje się na 6., a jego rywal na 11. miejscu w rankingu wagi lekkiej amerykańskiej organizacji. Pojedynek z udziałem 32-latka to czwarta walka od końca. Wcześniej w oktagonie zobaczymy starcia Curtisa Blaydesa i Jailtona Almeida oraz Katlyna Chookagiana i Maycee Barbera. Za to na walkę wieczoru przygotowano pojedynek Seana O'Malley'a z Marlonem Verą.