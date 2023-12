Wielka walka w UFC! Polak poznał kolejnego rywala

Marcin Tybura (24-8) występuje w federacji UFC od kwietnia 2016 roku. Od tego momentu stoczył w niej osiemnaście pojedynków. Ostatnio Polak wystąpił w walce wieczoru na gali UFC Fight Night w Londynie, ale tam przegrał w pierwszej rundzie przez TKO z Tomem Aspinallem (12-3). Tym samym Tybura nie wskoczył do czołówki rankingu w kategorii ciężkiej - obecnie zajmuje w nim dziesiąte miejsce, natomiast mistrzem tej kategorii jest Jon Jones. Po siedmiu miesiącach Tybura znów pojawi się w oktagonie UFC.

Tybura wraca do oktagonu UFC. Zna już kolejnego rywala

UFC poinformowało w mediach społecznościowych, że następnym rywalem Tybury będzie Tai Tuivasa (15-6) z Nowej Zelandii, który znajduje się tuż nad Polakiem w rankingu kategorii ciężkiej. 30-latek ma za sobą serię trzech przegranych pojedynków - Tuivasa przegrywał z Cyrilem Gane, Siergiejem Pawłowiczem oraz Aleksandrem Wołkowem. Przed tą niechlubną serią Nowozelandczyk mógł się poszczycić aż pięcioma zwycięstwami z rzędu - wówczas pokonywał Stefana Struve, Harry'ego Hunsuckera, Grega Hardy'ego, Augusto Sakaia i Derricka Lewisa.

Jak się okazuje, wygranie tej walki może bardzo pomóc Tyburze w przyszłości. "Kolejna medialna gala z udziałem polskiego zawodnika - to cieszy. 'Bam Bam' co prawda po trzech przegranych, ale to wciąż fajne nazwisko, które przyciąga uwagę" - komentuje Patryk Prokulski, dziennikarz TVP Sport. Walka odbędzie się na gali UFC 298, która zaplanowana jest na 17 lutego 2024 roku w Anaheim w stanie Kalifornia.

Na gali UFC 298 w walce wieczoru zmierzą się Aleksander Wołkanowski (26-3) oraz Ilia Topuria (14-0), w której stawką będzie pas mistrzowski kategorii piórkowej.

Jak ten pojedynek może się ułożyć dla Tybury? "Dynamika boju nie wydaje się skomplikowana. Marcin spróbuje przenieść walkę do parteru, podczas gdy rywal będzie starał się utrzymać ją na nogach. Na przestrzeni lat Australijczyk podrasował nieco swoje defensywne zapasy, ale nadal miewa w tym aspekcie problemy. A w parterze jego bitewna gra pozostawia wiele do życzenia. Tybura będzie musiał piekielnie uważać przy skracaniu dystansu. Tuivasa ma bowiem piekielnie ciężkie ręce, a i kopie jak koń" - pisze portal lowking.pl, specjalizujący się w sportach walki.