Boxdel podsumował żenadę Fabijańskiego. "Dobrze wiedziałeś"

Sebastian Fabijański znów żenująco zaprezentował się w klatce. Na sobotniej gali Fame MMA Reborn przegrał w zaledwie 11 sekund i został najgorszym freak fighterem w całym kraju, wykorzystując lukę w przepisach do przerwania walki. Najpierw wygwizdali go kibice, a teraz podsumował jeden ze współwłaścicieli federacji Michał "Boxdel" Baron. "Dobrze wiedziałeś, co chcesz zrobić już kiedy wychodziłeś do klatki" - napisał.

