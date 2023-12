Takiej awantury na Fame MMA jeszcze nie było! Ale dymy. Zaczęło się przed gongiem

W FAME MMA walka jest najczęściej tylko zwieńczeniem medialnego konfliktu, wisienką na torcie. Starcia bywają zdecydowanie mniej istotne niż to, co się dzieje wcześniej, czyli na konferencjach prasowych i w programach promujących galę. I właśnie dlatego, na ostatniej prostej przed sobotnią galą, doszło do dużych zmian na karcie walk.

REKLAMA

Zobacz wideo Hitowa walka Adamka? Rzucił mu wyznanie

Pierwotnie kibice mieli zobaczyć starcie dwóch fanów kulturystyki Jakuba Maślanki z Natanem Macroniem. No i walkę Grzegorza "Grega" Gancewskiego, żartownisia z X (dawny Twitter), z Adrianem Polańskim, doświadczonym freakiem. Ale w międzyczasie dochodziło do dużych kłótni między Polakiem a Natanem, więc FAME uznało, że oni się ze sobą zmierzą, a Maślanka zawalczy z innym debiutantem - "Gregiem".

Ta walka nie miała większego sensu, bo Polak to weteran FAME MMA, a Natan nie potrafi nic, jest po prostu duży i lubi wszystkich wyzywać. Gorąco było tuż przed samą walką, gdy zawodnicy pojawili się już w klatce, ale sędzia jeszcze nie rozpoczął walki, a ochroniarze musieli już rozdzielać zawodników. Ostatecznie nad sytuacją udało się zapanować. A gdy już usłyszeliśmy gong, to w klatce rządził tylko Polak, który z łatwością obkopywał nogę wykroczną Natana, a także regularnie karcił go ciosami bokserskimi. Macroń nie dotrwał do końca I rundy, a sędzia już przerwał walkę, bo Natan nie był w stanie stać o własnych siłach.

Po walce Natan wyzwał na pojedynek Piotra Szeligę, ale taka walka tym bardziej nie ma sensu. Chyba że Natan po prostu liczy na kolejne kontuzje.

Fame MMA Reborn - wyniki: