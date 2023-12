Piorunujący debiut w Fame MMA! Twitterowicz rzucał kulturystą jak workiem kartofli

W FAME MMA walka jest najczęściej po prostu zwieńczeniem medialnego konfliktu, wisienką na torcie. Walki bywają zdecydowanie mniej istotne niż to, co się dzieje wcześniej, czyli na różnego rodzaju konferencjach prasowych i w programach promujących galę. I właśnie dlatego, na ostatniej prostej przed sobotnią galą, doszło do dużych zmian na karcie walk.

Pierwotnie fani mieli zobaczyć starcie dwóch fanów kulturystyki Jakuba Maślanki z Natanem Macroniem. No i walkę Grzegorza "Grega" Gancewskiego, żartownisia z X (dawny Twitter), z Adrianem Polańskim, doświadczonym freakiem. Ale w międzyczasie dochodziło do dużych kłótni między Polakiem a Natanem, to FAME uznało, że oni się ze sobą zmierzą, a Maślanka zawalczy z innym debiutantem - "Gregiem".

Chociaż Ganczewski był niższy i lżejszy od rywala, to starał się z nim siłować. Mało tego! Z powodzeniem obalał Maślankę, który już w I rundzie został ukarany odjętym punktem za nieprzepisowe trzymanie się siatki.

W drugiej rundzie "Greg" także popisał się pięknym rzutem zapaśniczym, a w parterze, który w przeszłości trenował, z łatwością poddał rywala duszeniem zza pleców.

- Kogo mi federacja da, tego przyjmę. Dałem tak ch****ą pierwszą rundę, że głupio mi teraz kogoś wyzywać - powiedział "Greg" tuż po walce.

