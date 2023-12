Znany tiktoker na deskach. Do akcji musiał wkroczyć sędzia. "Legenda legła w gruzach"

- Drodzy państwo, na naszych oczach pisze się historia. Ten oto człowiek - "Guzik" - to bohater pierwszej walki wieczoru na gali Fame MMA, gdy mierzył się z "Boxdelem" - przypominał Maciej Turski, który prowadził piątkowy trening medialny. - Ta bitność, ten charakter. Wszyscy to pamiętamy - dodawał, kiedy "Guzik" wyprowadzał kolejne ciosy. I choć w piątek nic wielkiego nie pokazał, to i tak więcej niż jego rywal - "Adam Security", czyli Adam Bartfai - pochodzący z Węgier popularny "ochroniarz" z TikToka, który w rzeczywistości nie okazał się ani aż tak groźny, ani aż tak potężny, ani aż tak umięśniony, jak sam prezentował się w mediach społecznościowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Gdy dostała przelew od Fame MMA, nie mogła uwierzyć. "To było dla niej chore"

"Tak się zaczyna nowa gra"

- 30 sekund i to będzie koniec. To będzie najszybsze poddanie w historii - odgrażał się "Guzik". Na przechwałkach się skończyło, bo walka potrwała dłużej, ale nie wyszła poza pierwszą rundę, bo "Guzik" po 40 sekundach sprowadził rywala do parteru, gdzie zasypał go ciosami. - No i cała legenda legła w gruzach - powiedział komentujący galę Jakub "Kubańczyk" Flas, gdy zobaczył "Adama Security", który w ogóle się nie bronił i sędzia był zmuszony przerwać to starcie.

- Tak się zaczyna nowa gra - krzyczał po wygranej "Guzik", który do kolejnej walki wyzwał Dariusza "Daro Lwa" Kaźmierczuka. Po chwili krótkiego wywiadu udzielił też "Adam Security". Tłumaczył się w nim, że przygotowywał się do tego pojedynku tylko cztery dni.

Fame MMA Reborn - wyniki walk: