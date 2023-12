Fame MMA Reborn. Wyniki na żywo. Marcoń - "Polak". Wardęga i Gola - Fabijański i Olejnik

To miała być jubileuszowa gala numer 20. Ale w ostatnich tygodniach - przede wszystkim po wybuchu afery Pandora Gate, w którą zamieszany jest jeden ze współwłaścicieli federacji Michał "Boxdel" Baron - Fame MMA postanowiła przenieść to wydarzenie na luty. To nie oznaczało jednak, że grudniowa gala została odwołana, bo ta już w sobotę - pod nazwą Fame MMA Reborn - odbywa się w łódzkiej Atlas Arenie.

Zobacz wideo Linkiewicz opowiada o burzliwej przeszłości. "Dziwię się, że żyję"

Reborn, czyli odrodzenie, powrót do korzeni freak fightów. To motyw przewodni sobotniego wydarzenia, gdzie w walce wieczoru zobaczymy nietypowe starcie dwóch na dwóch. Sylwestra Wardęgi i Wojciecha Goli, którzy zmierzą się w klatce - w formule bokserskiej w małych rękawicach - z Sebastianem Fabijańskim i Tomaszem Olejnikiem. Oprócz tego pojedynku czeka nas jeszcze 11 walk - w tym m.in. debiut zawodowego pięściarza Macieja "Striczu" Sulęckiego. Wyniki gali Fame MMA Reborn będziemy aktualizować na bieżąco w tym tekście.

Fame MMA Reborn - wyniki (aktualizowane na bieżąco):