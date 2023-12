Pobili się dzień przed walką. Sceny na ważeniu Fame MMA Reborn [WIDEO]

Fanów freak fightów czeka kolejna dawka emocji. Podczas gali Fame MMA Reborn w klatce pojawi się wiele internetowych celebrytów, takich jak chociażby Norbert "Dis" Gierczak czy Patryk "Bandura" Bandurski. Jednym z najbardziej emocjonujących pojedynków wydaje się być stracie Natana Marconia z Adrianem Polakiem. Zawodnicy, łagodnie mówiąc, nie darzą się zbyt wielką sympatią, czego efektem była wczorajsza bójka.

"Polak" wstał i zaatakował Marconia. Federacja zapowiedziała karę

W piątek 8 grudnia odbyło się ważenie, trening medialny oraz "face to face", podczas którego zawodnicy na dzień przed galą Fame MMA Reborn mieli okazję wypowiedzieć ostatnie słowa do rywali. W pewnym momencie na stanowiskach pojawili się wspomniani Marcoń i "Polak". - Zamknij pysk - wypalił "Bóg Estetyki". - Nie odzywaj się tak do mnie - odpowiedział Polański, po czym zaczęła się bójka. Drugi z freak fighterów ruszył do przeciwnika, zadając mocny cios w jego głowę. Okazuje się, że po uderzeniu Adrian Polański uszkodził rywalowi nos.

Walka stanęła pod znakiem zapytania, ponieważ od razu po incydencie Natan Marcoń udał się do szpitala. Dopiero o godz. 13:00 w sobotę, czyli kilka godzin przed galą, zawodnik w mediach społecznościowych opublikował oświadczenie ws. udziału w pojedynku. "Po konsultacji z lekarzem okazało się, że doznałem lekkiego urazu nosa, który został spowodowany kawałkiem okularów, który wbił mi się głęboko pod skórę. Stąd zmiana kształtu przez napuchnięcie nosa oraz rana. Lekarz oraz federacja dali mi wolną rękę do podjęcia decyzji czy zawalczę na Fame MMA Reborn.…podjadłem decyzję i zawalczę na dzisiejszej gali" - czytamy we fragmencie komunikatu.

Mimo to organizacja nie ma zamiaru zostawić całej sprawy. Agresja ze strony "Polaka" nie ujdzie mu na sucho. Niedługo po bójce federacja poinformowała, że po zakończeniu wydarzenia Adrian Polański zostanie ukarany. "Adrian Polak zostanie ukarany za swoje zachowanie w trakcie dzisiejszego F2F. Po gali władze federacji poinformują o wymiarze nałożonej sankcji." - napisano na profilu Fame MMA. Początek dzisiejszej gali o 19:30.

