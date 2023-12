KSW odwiedzi nowy kraj. MMA dopiero od niedawna jest tam legalne

Martin Lewandowski i Maciej Kawulski już wiele lat temu zapowiedzieli chęć ekspansji federacji KSW w głąb Europy. I dziś pewnie lista zagranicznych gal byłaby znacznie dłuższa, ale pandemia mocno pokrzyżowała plany właścicielom KSW.

REKLAMA

Zobacz wideo Hitowa walka Pudziana?! Jest szansa na rewanż ze Szpilką?

Pierwszy raz KSW wyszło poza granice Polski 31 października 2015 r. Wtedy odbyła się gala KSW 32: Road to Wembley. W Londynie zaprezentowali się m.in. Mariusz Pudzianowski, Mateusz Gamrot, Borys Mańkowski czy Marcin Różalski.

Dwa lata później KSW zawitało do Dublina. Na gali KSW 40 walczyli m.in. Pudzianowski, Gamrot czy Michał Materla. W październiku 2018 r. KSW raz jeszcze odbyło się w Londynie, do którego wróciło jeszcze we wrześniu 2019 r.

W listopadzie 2019 r. federacja pojawiła się w kolejnym kraju, tym razem w Chorwacji. Na KSW 51 w Zagrzebiu walczyli m.in. Pudzianowski, Mańkowski, Ivan Erslan czy Roman Szymański. A w październiku KSW ponownie gościło w Czeczach.

"Francuska gala KSW w Paryżu. Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć. KSW planuje swoją pierwszą francuską galę 6 kwietnia 2024 roku. Docierają wieści, ze na ten termin został zarezerwowany przez KSW jeden z obiektów. Wiele ostatnich transferów zwiastuje pewność, że Polska organizacja wybierze się na zachód. Taki termin może jednak dziwić, ponieważ Ramadan wypadający od 10.03 do 8.05 może przeszkodzić wielu muzułmańskim zawodnikom w przygotowaniach" - informuje profil "Czas na MMA" na X (dawny Twitter).

To żadna sensacja, bo od dawna spekulowano o francuskim kierunku. Trzeba jednak poprawić "Czas na MMA", bo Ramadan trwa do 8 kwietnia, a nie maja.

MMA dopiero raczkuje we Francji. Wystarczy napisać, że MMA jako dyscyplina sportowa jest legalna we Francji dopiero od 1 stycznia 2020 roku.

Grudniowa gala KSW

W 2023 r. odbędzie się jeszcze jedna gala KSW. Już 16 grudnia zaplanowano imprezę XTB KSW 89 w Gliwicach. Na ostatniej tegorocznej gali Salahdine Parnasse stanie przed szansą zostania potrójnym mistrzem KSW. Francuz, mistrz kategorii piórkowej i lekkiej, zawalczy o pas wagi półśredniej z Adrianem Bartosińskim.

Parnasse to czołowa gwiazda MMA we Francji. A w szeregach KSW reprezentują "Trójkolorowych" także: Ramzan Jembiev czy Wilson Walera.