Potężny nokaut w zaledwie 27 sekund. Tak wyglądał debiut Popka

W piątek, 1 grudnia odbyła się gala GROMDA 15. Jest to największa polska organizacja zrzeszająca zawodników, rywalizujących w małym ringu na gołe pięści. Podczas minionej gali w main evencie o pas mistrzowski zmierzyli się Mateusz "Don Diego" Kubiszyn, który pokonał Łukasza "Goata" Parobieńca, tym samym broniąc tytułu.

Popek zmasakrowany! Wystarczyło 20 sekund

Zanim doszło do walki wieczoru, do ringu wyszedł Paweł "Popek" Mikołajuw, dla którego był to debiut w federacji, która organizuje pojedynki na gołe pięści. Jego rywalem był Maxime "Orsu Corsu" Bellamy. To niepokonany francuski chuligan, który był nawet mistrzem świata walk na takich zasadach.

Popek bardzo ostro ruszył na rywala i zadał mocny lewy, po którym przeciwnik mocno się zachwiał, ale utrzymał się na nogach. Były zawodnik Fame MMA czy KSW wciąż napierał, ale Bellamy posłał zabójczą kontrę. Trafił jednym podbródkowym, który posłał rywala na deski. Popek padł i już się nie podniósł. Walka potrwała zaledwie niespełna 30 sekund.

Popek miał doświadczenie w walkach MMA i bokserskich. Bił się na KSW, Fame MMA, Prime MMA i za granicą. Portal tapology naliczył mu dziewięć pojedynków - cztery z nich wygrał i pięć przegrał. Ostatni raz w ringu przed walką na Gromdzie stanął 26 listopada 2022 roku. Przegrał wówczas w boksie z Kasjuszem "Don Kasjo" Życińskim.

Wyniki gali GROMDA 15: