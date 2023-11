Sceny przed Fame MMA. To się w głowie nie mieści [WIDEO]

W poniedziałek odbyło się Face2Face przed galą Fame MMA Reborn. Przebiegło ono w stosunkowo spokojnej atmosferze, ale była to tylko "cisza przed burzą". Chwilę później doszło do ostrego spięcia Natana Marconia z Piotrem Szeligą. 20-latek zaatakował starszego kolegę, a do akcji wkroczyła ochrona. Mimo wszystko zawodnicy chcieli oswobodzić się z uścisków ochroniarzy. Robili to jednak dość nieporadnie, w szczególności Marcoń.

