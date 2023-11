Wtargnął na posesję mistrza UFC. Szybko tego pożałował [WIDEO]

We wrześniu Sean Strickland został mistrzem wagi średniej UFC po tym jak niespodziewanie pokonał Israela Adesanyę. "Kierując się logiką, Sean Strickland nigdy nie powinien walczyć o ten pas. Kierując się logiką, Sean Strickland nie powinien mieć podjazdu do Adesanyi. Widocznie Sean jest tak mocno z logiką na bakier, że o tym wszystkim nie wiedział" - napisał w mediach społecznościowych komentator gal KSW Dominik Duriat.

Strickland myślał, że ma do czynienia ze złodziejem. Wyciągnął broń

O nowym mistrzu można często usłyszeć w mediach, bo lubi powiedzieć coś, co wzbudzi sensację. W zeszłym roku zszokował dziennikarzy tyradą dotyczącą poglądów politycznych i mniejszości seksualnych. Przyznawał się też, że w młodości był neonazistą. - Byłem zły i miałem wiele złych rzeczy, które wpływały na moje życie. Tak dobrze było, k**wa, nienawidzić czegoś. Szedłem ulicą z nożem lub kamieniem w nadziei, że kogoś zabiję - mówił. We wrześniu zdradził, że prawie zerwał z dziewczyną, bo ta... nie pomogłaby mu ukryć nieumyślnego spowodowania śmierci.

I właśnie Sean Strickland w ostatnich dniach zasłynął z tego, że... pomógł policji i dokonał obywatelskiego zatrzymania. W mediach społecznościowych opublikował film z domowej kamery. Widać na nim mężczyznę kryjącego się pomiędzy samochodami stojącymi na podjeździe do domu. Sportowiec myślał początkowo, że to złodziej, więc wyszedł, wziął pistolet i zaskoczył podejrzanego osobnika, wycelowaną w niego bronią, a następnie zmusił go do położenia się na ziemi.

I choć okazało się, że Strickland się pomylił, to tą interwencją i tak wyręczył organy ścigania.

"Tyle wiem: Facet był pijany, bił dziewczynę. Gdy zobaczył to ochroniarz, to wsiadł do samochodu i odjechał. Ochrona pojechała za nim, a on uderzył w krawężnik, czym zniszczył oponę. Przez chwilę jechał jeszcze na feldze, po czym wyskoczył i próbował ukryć się w moim domu. Na początku myślałem, że chce ukraść samochód" - wytłumaczył w mediach społecznościowych. Pokazał też zdjęcie uszkodzonego auta.

Jak podał Strickland, na miejsce zdarzenia przyjechała policja, która aresztowała zatrzymanego przez niego mężczyznę.