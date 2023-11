Albert Sosnowski (49-9-2, 29 KO) walczył przez lata w zawodowym boksie w wadze ciężkiej. W 2010 roku walczył o mistrzostwo świata WBC, natomiast przegrał przez nokaut w dziesiątej rundzie walki z Witalijem Kliczką. Przez lata był też określany następcą Andrzeja Gołoty. Na początku października Sosnowski został ogłoszony nowym zawodnikiem federacji Clout MMA. - W pierwszej edycji Clout MMA walczyli byli piłkarze, siatkarz, więc dlaczego ja nie miałem spróbować? - mówił Sport.pl Sosnowski przed debiutem w oktagonie.

Hitowa walka we freak fightach? "Byłoby to wielkie wydarzenie"

Jednym z gości programu Sport.pl LIVE był Albert Sosnowski. Były pretendent do mistrzostwa wagi ciężkiej ma za sobą debiut w Clout MMA, w którym znokautował w drugiej rundzie Remigiusza Gruchałę. Czy jest jakiś zawodnik, z którym Sosnowski teraz chętnie by się zmierzył? - Tak, to Tomasz Adamek. Tylko on jest teraz w FAME MMA. Myślę, że byłoby to wielkie wydarzenie - powiedział. Antoni Partum, prowadzący programu Sport.pl LIVE wtrącił, że między Clout a FAME ma dojść do współpracy, dzięki której zawodnicy będą mogli występować w konkurencyjnych federacjach.

- Nie jestem na bieżąco w tym temacie. Oni mają teraz się spotkać w grudniu, więc zobaczymy. Może będzie taka możliwość, ale wydaje mi się, że to będzie ciężkie do zrobienia. Jest wiele innych nazwisk w Cloucie: Dawid Załęcki czy Marcin Najman. Ze starszym Załęckim mogłaby być walka na zasadach K-1, ja swoją karierę zacząłem w kickboxingu, byłem mistrzem Europy juniorów, potem mistrzem Polski seniorów. W wieku 18 lat podpisałem zawodowy kontrakt i zająłem się boksem - dodaje Sosnowski, który jest dobrej myśli przed kolejną walką w Clout MMA.

- Widać po moim poruszaniu się, że mam problem z biodrami, cały czas je rehabilituję, ale myślę, że nie będzie problemu. Tutaj umiejętność obrony przed kopnięciami i dobre skracanie dystansu powoduje, że kickbokser może być w tarapatach z takim pięściarzem - podsumował były pięściarz.

