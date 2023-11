Polak miał walczyć o mistrzostwo świata, ale wylądował w... FAME MMA! Hitowy transfer

Maciej Sulęcki miał walczyć o mistrzostwo świata w boksie, ale ostatecznie trafił do FAME MMA, gdzie zadebiutuje już w grudniu. O tym, co go skusiło, doskonale wie Albert "Dragon "Sosnowski, który kiedyś walczył o pas z Witalijem Kliczko, a dziś sam szuka szczęścia i dużych pieniędzy we freak fightach. Sulęcki i Sosnowski byli gośćmi programu Sport.pl LIVE, gdzie nie zabraknie także kącika dla miłośników skoków narciarskich.

