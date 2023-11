Rosjanin odpowie za zabójstwo kobiety. Szokujące informacje

Karen Torojan to 29-letni zawodnik MMA, który w swojej dotychczasowej karierze stoczył trzy walki. Każda z nich odbyła się w 2017 roku - jedną wygrał przed czasem, a w dwóch sam ponosił porażki w odpowiednio pierwszej i drugiej rundzie. Jak podają rosyjskie media, Torojan został w ostatnich dniach oskarżony o porwanie i zabójstwo. Mężczyzna wraz z dwoma wspólnikami mieli porwać kobietę, która wybierała się na siłownię w Noworosyjsku. Później została odnaleziona martwa.

Zawodnik MMA był członkiem gangu złodziei samochodów, który będzie odpowiadał za zabójstwo kobiety

Portal sport24.ru poinformował, że 38-letnia Julia rankiem 24 listopada wsiadła do swojego samochodu, żeby wybrać się na trening. Od tego czasu nie było kontaktu z kobietą, co doprowadziło do tego, że mąż zgłosił jej zaginięcie na policję. Dwa dni później jej ciało zostało odnalezione w pobliżu jednego z cmentarzy. Na jej ciele stwierdzono liczne rany kłute.

Jeszcze tego samego dnia służby zatrzymały trzech podejrzanych mężczyzn: 29-letniego Karena Torojana, 30-letniego Alijewa Ridwana i 33-letniego Aszota Agajana. Cała trójka miała tworzyć gang złodziei samochodów. Jeszcze przed uprowadzeniem i zamordowaniem kobiety napastnicy mieli zaatakować dwóch innych kierowców w garażach.

W przypadku mężczyzn zostało wszczęte postępowanie na podstawie artykułów o porwaniu i zabójstwie. Co może dziwić - rosyjskie media podają, że podczas przesłuchania jeden z nich zachorował i zmarł. Nie pojawiły się jeszcze żadne wieści o szczegółach tej sytuacji.