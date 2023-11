Legendzie wrestlingu grozi ćwierć wieku za kratkami. Niewybaczalna zbrodnia

Tammy Lynn Sytch znana bardziej pod pseudonimem "Sunny" jest jedną z legend WWE. Karierę rozpoczęła jako komentatorka podczas programów telewizyjnych WWE. Następnie została spikerką na ringu i przez media określana jest "pierwszą diwą federacji". W 2011 roku została wprowadzona do WWE Hall of Fame.

Ogromne kłopoty Tammy Lynn Sytch. Może trafić do więzienia

Ostatnio wiele mówi się o sporych problemach Sunny. "The Sun" podaje, że w zeszłym roku była spikerka spowodowała wypadek samochodowy, w którym zginął 75-letni mężczyzna. Zdaniem świadków tego zdarzenia Sunny jechała z dużą prędkością i uderzyła mercedesem prosto w tył innego samochodu, który stał na czerwonym świetle. Kierujący pojazdem został przewieziony do szpitala, gdzie później zmarł. Miała wówczas aż 2.8 promila alkoholu we krwi, czyli znacznie więcej niż dopuszczalny limit 0,8 określony przez prawo Florydy. Ponadto prowadziła samochód bez prawa jazdy.

Początkowo Sytch zaprzeczała tym informacjom, ale niedawno przyznała się do winy. Jest oskarżona o nieumyślne spowodowanie śmierci i jazdę pod wpływem alkoholu bez ważnych dokumentów. Grozi jej za to nawet 25 lat pozbawienia wolności.

Bogata przeszłość kryminalna Sunny

To nie pierwsze problemy z prawem byłej gwiazdy WWE. Wcześniej sześciokrotnie była aresztowana za jazdę pod wpływem alkoholu i spędziła za to ponad 100 dni w więzieniu. Następnie przez pół roku uciekała przed policją, kiedy cofnięto jej zwolnienie warunkowe po tym, jak nie stawiła się na rozprawie sądowej dotyczącej prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu.

Ponadto zdaniem TMZ została także zatrzymana po awanturze, w trakcie której groziła swojemu partnerowi nożyczkami. Była wtedy pod wpływem narkotyków lub alkoholu. Postawiono jej także dwa zarzuty nielegalnego posiadania broni. W związku z bogatą kryminalną przeszłością prokuratura domaga się maksymalnego wymiaru kary, a prokurator stanowy RJ Larizza nazwał ją "zagrożeniem dla społeczeństwa".