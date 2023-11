Jan Błachowicz wraca do klatki. Wielki rewanż

Jan Błachowicz nie może wygrać w UFC już od półtora roku, ale to nie zmienia faktu, że wciąż należy do ścisłej czołówki dywizji półciężkiej. Amerykańska federacja właśnie ogłosiła, że 40-letni Polak już w styczniu wróci do oktagonu. A na gali w Toronto czeka go rewanż z zawodnikiem z TOP 5 UFC. Będzie się działo!

3 UFC Otwórz galerię Na Gazeta.pl