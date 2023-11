Clout MMA nie czeka na reakcję UOKiK. Pokrzywdzeni dostali odpowiedź

Osoby, które wykupiły dostęp do transmisji, zgłaszały błędy z ładowaniem się obrazu, czarny ekran, brak głosu, słabą jakość obrazu - w zasadzie zawiodło wszystko, co może się zepsuć przy transmisji na żywo wydarzenia sportowego.

Clout MMA przeprasza i proponuje zadośćuczynienie

To nie pierwszy taki przypadek, bo organizacja z podobnymi problemami mierzyła się już przy wcześniejszej gali. Lexy Chaplin - jedna z twarzy Clout MMA - przepraszała wściekłych kibiców i zapewniała, że miała gwarancje braku awarii. Co zrozumiałe, to fanom nie wystarczyło i część z nich poskarżyła się UOKiK-owi.

Clout MMA nie czekała na reakcje urzędu i już teraz zaproponowała niezadowolonym kibicom zadośćuczynienie. Poszkodowani fani mają dwie możliwości. Zwrot pieniędzy lub darmowy dostęp do kolejnej gali. Zgodnie z prawem od takiej decyzji wciąż obowiązuje odwołanie.

Kibice, którzy kupili dostęp do transmisji, zapłacili 34,99 lub 39,99 złotych. Jeżeli ich skarga zostanie pozytywnie rozpatrzona, to powinni otrzymać zwrot tej kwoty w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia wniosku - czytamy w komunikacie na stronie boop.pl, który organizator wysyła do poszkodowanych.

Kibice, którzy wybiorą opcję obejrzenia kolejnej gali za darmo, dostaną specjalny kod rabatowy, który będzie obowiązywał przez kolejne 12 miesięcy. Oznacza to, że jeżeli z jakichś powodów nie zdecydują się na wykorzystanie go podczas Clout MMA 3, to będzie jeszcze opcja skorzystać z niego w trakcie innych zawodów.

