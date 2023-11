Wpadka Szymona Hołowni w Sejmie? "Ta sala to nie oktagon..."

Szymon Hołownia - lider partii Polska 2050, wchodzącej w skład Trzeciej Drogi - w poniedziałek został wybrany na marszałka Sejmu. W głosowaniu pokonał marszałek Sejmu poprzedniej kadencji Elżbietę Witek z Prawa i Sprawiedliwości. Poparło go 265 posłów. Podczas pierwszego przemówienia nie zabrakło wątku sportowego. Nie obyło się jednak bez zgrzytu.

Szymon Hołownia nowym marszałkiem Sejmu. Nagle wypalił o MMA i wywołał burzę

Były dziennikarz, a obecnie polityk zapowiadał nową jakość w prowadzeniu obrad. Zdobył się przy tym na sportowe porównanie. - Polityka to nie przemoc. Polityka to troska. Ta sala to nie oktagon z gali MMA. To dom spotkań i rozmowy. Polacy tą ogromną frekwencją powiedzieli nam bardzo wyraźnie: "dość już tego, co było". Ma się zmienić nie tylko partia. Ma się zmienić polityka. Ona zaczęła się psuć od Sejmu i od Sejmu musi zacząć się jej naprawa - mówił między innymi.

Słowa nowego marszałka szybko podchwycili internauci. Niektórzy z nich byli skonsternowani, że skrót MMA (mixed martial arts) wypowiedział z angielska ("ememej"), skoro od dawna w Polsce przyjęła się wymowa "emema".

Jedni uznali to za wpadkę i zaczęli się z tego podśmiechiwać, inni zupełnie nie. - Będziemy walczyć na zasadach Sejm Ememej! - śmiał się jeden z komentujących użytkowników platformy X. - Codziennie uczymy się czegoś nowego - dodał kolejny. Większość wpadki zupełnie nie dostrzegła. - MMA to skrót z języka angielskiego. Prawidłowo to Szymon przeczytał - bronił inny z internautów. - Ale przecież przeczytał to w punkt. Tak powinno się wymawiać to słowo - wtórował drugi. - NBA czytane "en bi ej" oraz NHL czytane "en ejcz el" jest ok? Skąd ten śmiech? - pytał następny.

Hołownia zapowiedział również, że Sejm będzie teraz bardziej otwarty na dziennikarzy i obywateli. - Przede wszystkim przestawimy te dwie litery i najważniejsze znów stanie się tu słowo "patria", a nie "partia". Z gabinetu marszałka z hukiem wyjedzie zamrażarka. Znikną, szpecące, z Sejmu policyjne barierki, bo dość już tych barier nastawiano między nami - podkreślał.

Pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji wciąż trwa. Jeszcze w ten poniedziałek ma odbyć się wybór wicemarszałków.