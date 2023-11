Mistrz KSW chce walki z zawodnikiem FAME MMA. Wyjątkowe zasady

Borys Mańkowski przeżywa ostatnio niezwykle trudny okres. Nie dość, że przegrał trzy walki z rzędu, to w czerwcu złamał rękę podczas gali KSW na Stadionie Narodowym, mimo że... w ogóle na niej nie walczył. 34-latek powrócił już do regularnych treningów i czeka na następne wyzwania. Nie wyklucza nawet kolejnego starcia w kategorii półśredniej, w której dzierżył tytuł mistrza KSW w latach 2014-2017. Jak się okazuje, nie zamyka się również na występ... w Fame MMA.

Były mistrz KSW chce walki z zawodnikiem Fame MMA. "Co o tym myślicie?"

Organizacja Fame ogłosiła w poniedziałek kartę walk na najbliższą galę Reborn. Sportowo najciekawszym starciem będzie pojedynek Normana Parke'a z debiutującym we freak fightach Maciejem Sulęckim. - Wchodzę w świat freak fightów, ale tylko chwilowo, tylko po to, by zmierzyć się z takim jednym gagatkiem. Strasznie pyskaty, nie lubię gościa i chciałbym pokazać, gdzie jest jego miejsce - powiedział tuż po ogłoszeniu starcia.

Debiut Sulęckiego mocno zainteresował właśnie Mańkowskiego, który zdradził, że chętnie zmierzyłby się z pięściarzem. Ba, mógłby nawet wejść na zastępstwo, gdyby któryś z zawodników wypadł z powodu kontuzji.

- Tak sobie patrzę... Sulęcki z Normanem - mega dobra walka. A jakby tak Sulęcki wygrał, co jest raczej prawdopodobne z racji tego, że to będzie boks (później K-1, ale jednak boks też)... To może zawalczyć z nim w 15-minutowej rundzie w małych rękawicach? Albo w ogóle jakby ktoś wypadł, wlecieć na zastępstwo? Tak samo Wrzosek z Zadymą... podobna sprawa. Co o tym myślicie? - zapytał fanów podczas relacji na Instagramie.

Mańkowski miał już okazję zadebiutować w organizacji Fame, kiedy w październiku 2021 roku pokonał właśnie w 15-minutowej walce Normana Parke'a. I choć kusił powrotem, sugerując pojedynek z byłym mistrzem UFC Eddiem Alvarezem, to później rywalizował już tylko w KSW. Być może teraz pojawi się okazja, aby wrócić do klatki Fame.

Gala Fame Reborn odbędzie się już 9 grudnia w łódzkiej Atlas Arenie, a w walce wieczoru zobaczymy pojedynek Sylwestra Wardęgi z Sebastianem Fabijańskim. Kolejne pojedynki stoczą również Amadeusz "Ferrari" Roślik, Michał "Wampir" Pasternak czy Dariusz "Daro Lew" Kaźmierczuk.