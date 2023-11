Nożownik nie wiedział, kogo zaatakował. Szybko pożałował [WIDEO]

Javier Baez to były amerykański zawodnik MMA. W latach 2011-2018 stoczył osiem profesjonalnych walk, z których pięć wygrał, dwie przegrał i jedną zremisował. W ostatnim czasie znów miał okazję pokazać swoje umiejętności, choć z pewnością wolałby uniknąć tej sytuacji.

Były zawodnik MMA zaatakowany przez nożownika. Skończyło się nokautem

1 listopada o czwartej nad ranem czasu lokalnego Baez został napadnięty pod swoim domem w Miami. Gdy siedział w samochodzie, nagle w szybę zapukał mężczyzna o imieniu Omar Marrero. Były zawodnik sztuk walki wysiadł z pojazdu, a wtedy Marrero rzucił się na niego z nożem.

Napadnięty 34-latek najpierw nieco się wycofał, aby uniknąć ciosów ostrym narzędziem. Po chwili wyprowadził kontratak - złapał nożownika, przeciągnął go i z impetem powalił na ziemię. Potem zaczął go podduszać, przez co napastnik wypuścił nóż z ręki. W tej pozycji przytrzymał go aż do przyjazdu policji. Zdarzenie zostało nagrane przez monitoring.

- Kiedy zaczął się dusić, odpuścił, ponieważ gdy tracisz powietrze, nie martwisz się o nic innego poza oddychaniem. Udało mi się go przytrzymać kolanem i wezwać policję, gdy się obudził, przyjechała policja i wszystko było w porządku - powiedział Baez w rozmowie ze lokalną stacją WPLG Local 10.

Javier Baez powstrzymał nożownika. "Nie mogłem wiele zrobić, tylko szybko zareagować"

Były zawodnik MMA nie doznał poważnych obrażeń. Jak sam przyznał, pomogła mu w tym doskonała znajomość sztuk walki. - Kiedy już do czegoś takiego dochodzi, wszystko zależy od instynktu. Nie mogłem wiele zrobić, tylko szybko zareagować. Trenuję całe życie, mam czarny pas w jiu-jitsu z czarnym pasem, na studiach trenowałem zapasy, stoczyłem osiem zawodowych walk. W moim klubie MMA mam świetnych partnerów trenigowych - stwierdził.

34-latek oznajmił, że nie znał Marrero osobiście, ale wcześniej widział go, jak przechadzał się po jego okolicy. Napastnik został przewieziony na posterunek w Cutler Bay, gdzie został przesłuchany. Portal mmajunkie.com przekazał, że postawiono mu dwa zarzuty dotyczące pobicia. Oskarżony nie przyznał się do winy.