To pewne. Arkadiusz Wrzosek wraca do klatki KSW. "Solidny sprawdzian"

Arkadiusz Wrzosek ma za sobą trzy pojedynki w KSW. Utytułowany kickbokser rozpoczął nową przygodę od pokonania Tomasza Sarary na KSW 73. Potem pokonał Tomasa Moznego na KSW 79, a na Colosseum II okazał się lepszy od Bogdana Stoicy. Wrzosek w szybkim tempie staje się gwiazdą organizacji. Jego ostatni pojedynek w KSW miał miejsce na Stadionie Narodowym na początku czerwca. Teraz już wiemy, że Wrzosek wróci do klatki na początku przyszłego roku. Znamy też jego kolejnego przeciwnika.

Wrzosek wróci do klatki w 2024 roku. Przed nim trudne zadanie

KSW poinformowało, że Wrzosek będzie jednym z bohaterów walki wieczoru na 90. edycji gali, która odbędzie się 20 stycznia 2024 roku na warszawskim Torwarze. Jego przeciwnikiem będzie Chorwat Ivan Vitasović (12-5-1). Tylko jeden ze zwycięskich pojedynków nowego rywala Wrzoska nie zakończył się przed czasem. Vitasović może się pochwalić serią sześciu zwycięstw z rzędu. Po raz ostatni przegrał w sierpniu 2019 roku w walce z Rosjaninem Chuseinem Adamowem poprzez kimurę (dźwignię na bark) w drugiej rundzie. Jego ostatnia walka z Michałem Andryszakiem (25-11) skończyła się nokautem na Polaku.

To zatem zapowiada się na największe wyzwanie w karierze Wrzoska w KSW. Kickbokser zdradził w marcu tego roku w rozmowie z Antonim Partumem, dziennikarzem Sport.pl, że w ciągu trzech lat chce się bić o pas mistrzowski. - Marcin Różalski debiutował na KSW w 2011 roku jako kickbokser, a sześć lat później był mistrzem wagi ciężkiej. Chcę podążyć śladami "Różala", a nawet go wyprzedzić. Pas KSW to cel, a nie marzenie - stwierdził Wrzosek. Poza walką wieczoru wiemy, że na KSW 90 w karcie walk zobaczymy Radosława Paczuskiego.

"To jest naprawdę solidny sprawdzian Arka w MMA. Jeśli Wrzosek to przejdzie to wbija się do gry o czołowe sprawy w KSW" - uważa Maciej Turski, komentator gal KSW.

A jakie mogą być kolejne pojedynki w karierze Wrzoska? Niewykluczone, że w końcu dojdzie do starcia z Arturem Szpilką. Ta walka miała się odbyć na KSW 78 w styczniu tego roku, ale Szpilka doznał poważnej kontuzji pleców. Wtedy w jego miejsce wszedł wspomniany Tomas Mozny. - Są prowadzone rozmowy. Jak nie z Arkiem, to z kimś innym. Są ciekawe pomysły. Ale chciałbym, żeby doszło do walki z Arkiem. Pytanie tylko: kiedy? W naszym przypadku to zresztą nieuniknione. Dwóch stójkowiczów, dwóch strikerów o podobnych rekordach. Oczywiście, ta walka będzie - mówił Szpilka w rozmowie z Kanałem Sportowym.