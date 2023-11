Bum! Co za nokaut! Od razu zgasło mu światło [WIDEO]

Dereck Lewis miał już na koncie trzy porażki z rzędu i wydawało się, że jego sytuacja w UFC robi się nieciekawa. Jednak "The Black Beast" ostatnio fenomenalnym nokautem odprawił Marcosa Rogerio de Limę, więc w nagrodę otrzymał walkę wieczoru gali w Sao Paulo. Ale w Brazylii nie potrafił się przeciwstawić Jaltonowi Almeidzie i zasłużenie przegrał na punkty. Werdykt był formalnością. Sędziowie orzekli jednogłośnie (2 x 50-44, 50-45) o zwycięstwie Brazylijczyka. A ten po ostatnim gongu wyzwał do walki Cyryla Gane'a, którego w marcu zdetronizował powracający Jon Jones. Ale wróćmy do Sao Paulo.

W walce, która otwierała kartę główną sobotniej gali, Elves Brener (16-3) efektownie znokautował Kaynana Kruschewsky’ego (15-2). Dzięki czemu Brener odniósł już trzecie z rzędu zwycięstwo w oktagonie UFC. I wiele wskazuje, że lada moment trafi do TOP 15 dywizji lekkiej, gdzie walczy m.in. Mateusz Gamrot, i gdzie bardzo chce się znaleźć Mateusz Rębecki.

Ale to nie był jedyny efektowny nokaut tej nocy. Warto odnotować lewego sierpa autorstwa Vitora Petrino, który uśpił Modestasa Bukauskasa (15-6). Co to był za cios! Światło zgasło.

UFC Sao Paulo. Wyniki: