Wasilewski przejechał się po Adamku. Potem zaczął mówić o Borku. "Wstyd"

Pod koniec września federacja Fame MMA ogłosiła, że podpisała kontrakt z Tomaszem Adamkiem. W przeszłości były pięściarz nie traktował poważnie freak fightowych federacji, jednak najwyraźniej wielkie wynagrodzenie za wyjście do oktagonu wpłynęło na jego decyzję. W negocjacjach z organizacją Fame MMA uczestniczył również Mateusz Borek, który w tym przypadku jest promotorem Adamka.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego Polacy kochają freak fighty? "To jest zajeb***"

Wasilewski nie wytrzymał. Powiedział, co myśli o decyzji Adamka

- Podpisaliśmy kontrakt na dwie walki, a ja uczestniczyłem w tym procesie. Muszę powiedzieć, że Tomek zaczyna przygotowania - mówił pod koniec października współzałożyciel Kanału Sportowego. Wszystko wskazuje na to, że już niebawem były mistrz świata w wadze junior ciężkiej zawalczy na jednej z gal Fame MMA. Oficjalnie organizacja nie podała jeszcze rywala Adamka, jednak dziennikarze mają już swojego faworyta.

Niektórzy z uśmiechem na twarzy zareagowali na wieści dotyczące dołączenia Tomasza Adamka do freak figtowej organizacji, jednak nie każdy pochwala taką decyzję. W rozmowie dla kanału "Koloseum" Andrzej Wasilewski jasno przyznał, że wielkiej klasy sportowiec nie powinien zniżać się do takiego poziomu. Oprócz tego zdaniem 51-latka doświadczony pięściarz nie doczekał się oferty ze znanej stacji telewizyjnej. - To, co robi Tomek Adamek, to jest po prostu wstyd. Wstyd, żeby sportowiec o takim dorobku wielokrotnie ogłaszał zakończenie kariery. Nie ma klasy, co innego ogłosić zakończenie i wrócić, a ogłaszać w kółko - rozpoczął znany promotor.

- Domyślam się, że cały czas oczekiwał na dużą gażę z Polsatu, bo w wywiadach komplementował prezesa Solorza. Ktoś w Polsacie poszedł po rozum do głowy i powiedział, że nie będzie płacił horrendalnych pieniędzy za pożegnanie Adamka - uzupełnił Wasilewski.

51-letni promotor skrytykował również Mateusza Borka, który znacząco przyczynił się do ściągnięcia Adamka w szeregi Fame MMA. - Przykre, że kręcą się koło niego ludzie, chyba znowu Mateusz Borek. To jest takie niesmaczne, ja czuję, że ktoś w tym macza palce. Mateusz to twoja robota? Myślę, że twoja. Widocznie chce pomenedżerować w tych wybitnie eleganckich występach sportowych. Ja nie wiem, czy Adamek taki katolik chce uczestniczyć w takich wydarzeniach. Albo kościół i wiara, albo inne dziwne historie - przyznał Andrzej Wasilewski.

Ostatni raz w ringu Tomasza Adamka widzieliśmy w 2018 roku. Wtedy zmierzył Jarrellem Millerem, który znokautował go w już w drugiej rundzie.