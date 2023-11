Miał rozwijać FAME MMA, a teraz sam się zwija z interesu

Jeszcze na początku września Michał "Boxdel" Baron opowiadał nam o ambitnych planach FAME MMA, freakowej federacji, której jest współwłaścicielem oraz zawodnikiem. - Fame ma za sobą rekordowy rok, jeśli chodzi o wszystkie kluczowe parametry popularności. Obecny również wygląda znakomicie na ten moment - chwalił się "Boxdel". Ale od tego czasu wiele w jego życiu się zmieniło.

REKLAMA

Zobacz wideo Załęcki uciekł z klatki. Omielańczuk ujawnia szczegóły. "Tak bardzo go nienawidzę"

"Konopskyy" do spółki z Sylwestrem Wardęgą, popularni youtuberzy, ujawnili mroczną przeszłość polskich infulencerów, w tym freak fighterów. Z ich materiałów wynikało, że "Boxdel" miał pisać obrzydliwe wiadomości z dziewczynami poniżej 15. roku życia.

"Konopskyy" jednak podkreślał, że "Boxdela" trzeba go odciąć grubą kreską od np. "Stuu", który nie tylko pisał, ale i umawiał się z dziewczynami poniżej 15. roku życia.

- W przypadku "Boxdela" te czyny nie są na tym samym poziomie, bo nigdy nie doprowadził do spotkania w realnym życiu, co "Stuu" robił kilkukrotnie - wyjaśniał "Konopskyy".

Fame MMA, w której "Boxdel" posiada 20 proc. udziałów, zareagowało błyskawicznie na całą aferę. I poinformowało, że "trwają intensywne prace nad sformalizowaniem decyzji o usunięciu "Boxdela" z federacji".

"Boxdel" zdradza plany na przyszłość i mówi o FAME

Baron początkowo zniknął na kilka dni z internetu, ale ostatnio wrócił. I nawet przedstawił plan, jak zamierza wrócić do FAME.

- Jeżeli będę chciał wrócić do federacji Fame, bo też nie wiem, czy będę chciał, to jakby jest inna para kaloszy. Ale żeby wrócić do FAME trzeba mieć ten wizerunek. Wiadomo... nie musi on być c**j wie jaki, ale na pewno trzeba by go odbudować. To jest też spółka, więc tutaj są też wspólnicy. Ja jestem jednym z czterech wspólników, więc nie będę, nie chcę oddziaływać na biznes chłopaków, będąc kulą u nogi. Bo wiadomo, że tak w obecnej sytuacji jest - powiedział "Boxdel".

Po kilku dniach znowu zabrał głos w tej sprawie. Wraz ze swoim kolegą "Ulfikiem" poprowadzili trwającą ok. dwie godziny transmisję na żywo, gdzie odnieśli się do całej sytuacji.

- Jeżeli chodzi o FAME, to nie jest tak, że z KRS-u zostanę wyrzucony od razu, nie? Jest jeszcze "papierkologia" i ten proces usuwania i tak dalej. Ale to będzie długo trwało, nie? Nie chcę być kulą u nogi chłopaków, jeżeli chodzi o FAME MMA, bo to jednak są ludzie dzięki, którym też jakby dużo zbudowałem - powiedział "Boxdel", po czym zaczął czytać pytanie jednego z internautów.

- "Ale na jakiej zasadzie pozbawili cię akcji spółki?". Nie, ja po prostu sprzedaję udziały. Jesteśmy w trakcie sprzedaży udziałów - wyjaśnił Baron.